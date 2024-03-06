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Уголовное дело завели после пожара в частном доме на северо-западе Москвы
Уголовное дело завели после пожара в частном доме на северо-западе Москвы - РИА Новости, 06.03.2024
Уголовное дело завели после пожара в частном доме на северо-западе Москвы
Уголовное дело завели после пожара в частном доме в Зеленограде (Москва), в котором погибли четыре человека, сообщается в Telegram-канале столичного СК. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T08:50
2024-03-06T08:50
2024-03-06T09:19
происшествия
москва
зеленоград
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Уголовное дело завели после пожара в частном доме в Зеленограде (Москва), в котором погибли четыре человека, сообщается в Telegram-канале столичного СК. Ранее в МЧС России сообщали, что пожар произошел в среду ночью в частном доме в Зеленограде. Пожар ликвидирован, четыре человека погибли. "Следственным отделом по Зеленоградскому административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении. Следствие установило, что в ночное время 6 марта 2024 года произошло возгорание в частном доме, расположенном на улице Новомалино в Зеленограде. После ликвидации возгорания в доме обнаружены тела двух женщин и двух мужчин. Два человека доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь. "В настоящее время следователи столичного СК продолжают работу на месте происшествия, назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская, допрашиваются свидетели произошедшего", — добавляется в сообщении. Предварительной причиной пожара стало возгорание электроприбора.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, зеленоград, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Зеленоград, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Уголовное дело завели после пожара в частном доме на северо-западе Москвы
СК завел дело после пожара в частном доме в Зеленограде, где погибли 4 человека
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости.
Уголовное дело завели после пожара в частном доме в Зеленограде (Москва), в котором погибли четыре человека, сообщается в Telegram-канале
столичного СК.
Ранее в МЧС России
сообщали, что пожар произошел в среду ночью в частном доме в Зеленограде. Пожар ликвидирован, четыре человека погибли.
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"Следственным отделом по Зеленоградскому административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что в ночное время 6 марта 2024 года произошло возгорание в частном доме, расположенном на улице Новомалино в Зеленограде. После ликвидации возгорания в доме обнаружены тела двух женщин и двух мужчин. Два человека доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь.
"В настоящее время следователи столичного СК продолжают работу на месте происшествия, назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская, допрашиваются свидетели произошедшего", — добавляется в сообщении.
Предварительной причиной пожара стало возгорание электроприбора.
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