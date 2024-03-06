https://ria.ru/20240306/pozhar-1931366717.html

Уголовное дело завели после пожара в частном доме на северо-западе Москвы

Уголовное дело завели после пожара в частном доме на северо-западе Москвы - РИА Новости, 06.03.2024

Уголовное дело завели после пожара в частном доме на северо-западе Москвы

Уголовное дело завели после пожара в частном доме в Зеленограде (Москва), в котором погибли четыре человека, сообщается в Telegram-канале столичного СК. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T08:50

2024-03-06T08:50

2024-03-06T09:19

происшествия

москва

зеленоград

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Уголовное дело завели после пожара в частном доме в Зеленограде (Москва), в котором погибли четыре человека, сообщается в Telegram-канале столичного СК. Ранее в МЧС России сообщали, что пожар произошел в среду ночью в частном доме в Зеленограде. Пожар ликвидирован, четыре человека погибли. "Следственным отделом по Зеленоградскому административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении. Следствие установило, что в ночное время 6 марта 2024 года произошло возгорание в частном доме, расположенном на улице Новомалино в Зеленограде. После ликвидации возгорания в доме обнаружены тела двух женщин и двух мужчин. Два человека доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь. "В настоящее время следователи столичного СК продолжают работу на месте происшествия, назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская, допрашиваются свидетели произошедшего", — добавляется в сообщении. Предварительной причиной пожара стало возгорание электроприбора.

https://ria.ru/20230627/pozhary-1880668897.html

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зеленоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, зеленоград, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)