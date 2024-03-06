https://ria.ru/20240306/pozhar-1931364479.html
В Воронеже локализовали пожар в частном пансионате
В Воронеже локализовали пожар в частном пансионате - РИА Новости, 06.03.2024
В Воронеже локализовали пожар в частном пансионате
Пожар в частном пансионате для престарелых в Воронеже локализован, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T08:12
2024-03-06T08:12
2024-03-06T10:20
происшествия
воронеж
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Пожар в частном пансионате для престарелых в Воронеже локализован, сообщается в Telegram-канале МЧС России.Ранее в МЧС РФ сообщали, что пожар произошел в частном пансионате для престарелых в Воронеже. Сотрудники МЧС спасли 52 человека. Никто не пострадал."В Воронеже сотрудники МЧС России локализовали пожар в частном пансионате", - говорится в сообщении.Позже появилось сообщение о ликвидации открытого горения.
https://ria.ru/20240306/pozhary-1931379120.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Воронеж, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Воронеже локализовали пожар в частном пансионате
МЧС заявило о локализации пожара в частном пансионате для престарелых в Воронеже