Рейтинг@Mail.ru
На ТЭЦ в Туве локализовали пожар - РИА Новости, 06.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:49 06.03.2024 (обновлено: 09:49 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/pozhar-1931358296.html
На ТЭЦ в Туве локализовали пожар
На ТЭЦ в Туве локализовали пожар - РИА Новости, 06.03.2024
На ТЭЦ в Туве локализовали пожар
Пожар на ТЭЦ в Туве локализован на 50 квадратных метрах, из здания эвакуировали 21 человека, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T06:49
2024-03-06T09:49
происшествия
республика тыва
россия
владислав ховалыг
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931373067_255:0:2305:1153_1920x0_80_0_0_17c43795e5b42c86046d93299d565064.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пожар на ТЭЦ в Туве локализован на 50 квадратных метрах, из здания эвакуировали 21 человека, сообщили в пресс-службе МЧС России. Ранее глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил о ЧП на Шагонарской ТЭЦ, по его словам, было известно о 10 пострадавших, они госпитализированы. В региональном МЧС уточнили, что произошел пожар с сильным задымлением. Позже на официальном портале республики сообщалось о 16 пострадавших, предварительно, это работники предприятия. "Пожар в здании ТЭЦ в Республике Тыва локализован на площади 50 квадратных метров... По предварительной информации, пострадали 15 человек, 21 человек был эвакуирован", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что произошел пожар и сильное задымление в здании котельной.
республика тыва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве
Последствия пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве
2024-03-06T06:49
true
PT0M10S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931373067_512:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_79233d584749a289503e82ac096c50db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика тыва, россия, владислав ховалыг, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Происшествия, Республика Тыва, Россия, Владислав Ховалыг, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На ТЭЦ в Туве локализовали пожар
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пожар на ТЭЦ в Туве локализован на 50 квадратных метрах, из здания эвакуировали 21 человека, сообщили в пресс-службе МЧС России.
2024-03-06T06:49
true
PT0M10S
На ТЭЦ в Туве локализовали пожар

МЧС: на ТЭЦ в Туве локализовали пожар, из здания эвакуировали 21 человека

© Фото : Администрация Улуг-Хемского района/ВКонтактеМесто пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве. 6 марта 2024
Место пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве. 6 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© Фото : Администрация Улуг-Хемского района/ВКонтакте
Место пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве. 6 марта 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пожар на ТЭЦ в Туве локализован на 50 квадратных метрах, из здания эвакуировали 21 человека, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Ранее глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил о ЧП на Шагонарской ТЭЦ, по его словам, было известно о 10 пострадавших, они госпитализированы. В региональном МЧС уточнили, что произошел пожар с сильным задымлением. Позже на официальном портале республики сообщалось о 16 пострадавших, предварительно, это работники предприятия.
"Пожар в здании ТЭЦ в Республике Тыва локализован на площади 50 квадратных метров... По предварительной информации, пострадали 15 человек, 21 человек был эвакуирован", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что произошел пожар и сильное задымление в здании котельной.
 
ПроисшествияРеспублика ТываРоссияВладислав ХовалыгМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала