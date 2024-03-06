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На ТЭЦ в Туве локализовали пожар

На ТЭЦ в Туве локализовали пожар - РИА Новости, 06.03.2024

На ТЭЦ в Туве локализовали пожар

Пожар на ТЭЦ в Туве локализован на 50 квадратных метрах, из здания эвакуировали 21 человека, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T06:49

2024-03-06T06:49

2024-03-06T09:49

происшествия

республика тыва

россия

владислав ховалыг

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пожар на ТЭЦ в Туве локализован на 50 квадратных метрах, из здания эвакуировали 21 человека, сообщили в пресс-службе МЧС России. Ранее глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил о ЧП на Шагонарской ТЭЦ, по его словам, было известно о 10 пострадавших, они госпитализированы. В региональном МЧС уточнили, что произошел пожар с сильным задымлением. Позже на официальном портале республики сообщалось о 16 пострадавших, предварительно, это работники предприятия. "Пожар в здании ТЭЦ в Республике Тыва локализован на площади 50 квадратных метров... По предварительной информации, пострадали 15 человек, 21 человек был эвакуирован", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что произошел пожар и сильное задымление в здании котельной.

республика тыва

россия

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Последствия пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве Последствия пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве 2024-03-06T06:49 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, республика тыва, россия, владислав ховалыг, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео