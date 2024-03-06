https://ria.ru/20240306/pozhar-1931358296.html
На ТЭЦ в Туве локализовали пожар
На ТЭЦ в Туве локализовали пожар - РИА Новости, 06.03.2024
На ТЭЦ в Туве локализовали пожар
Пожар на ТЭЦ в Туве локализован на 50 квадратных метрах, из здания эвакуировали 21 человека, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T06:49
2024-03-06T06:49
2024-03-06T09:49
происшествия
республика тыва
россия
владислав ховалыг
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931373067_255:0:2305:1153_1920x0_80_0_0_17c43795e5b42c86046d93299d565064.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пожар на ТЭЦ в Туве локализован на 50 квадратных метрах, из здания эвакуировали 21 человека, сообщили в пресс-службе МЧС России. Ранее глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил о ЧП на Шагонарской ТЭЦ, по его словам, было известно о 10 пострадавших, они госпитализированы. В региональном МЧС уточнили, что произошел пожар с сильным задымлением. Позже на официальном портале республики сообщалось о 16 пострадавших, предварительно, это работники предприятия. "Пожар в здании ТЭЦ в Республике Тыва локализован на площади 50 квадратных метров... По предварительной информации, пострадали 15 человек, 21 человек был эвакуирован", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что произошел пожар и сильное задымление в здании котельной.
республика тыва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931373067_512:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_79233d584749a289503e82ac096c50db.jpg
Последствия пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве
Последствия пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве
2024-03-06T06:49
true
PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика тыва, россия, владислав ховалыг, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Происшествия, Республика Тыва, Россия, Владислав Ховалыг, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На ТЭЦ в Туве локализовали пожар
МЧС: на ТЭЦ в Туве локализовали пожар, из здания эвакуировали 21 человека