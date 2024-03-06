https://ria.ru/20240306/pozhar-1931353693.html

На северо-западе Москвы потушили пожар в одноэтажном доме

На северо-западе Москвы потушили пожар в одноэтажном доме - РИА Новости, 06.03.2024

На северо-западе Москвы потушили пожар в одноэтажном доме

Спасатели ликвидировали пожар в частном доме в Зеленограде в Москве, четыре человека погибли, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T04:22

2024-03-06T04:22

2024-03-06T12:21

происшествия

москва

россия

зеленоград

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар в частном доме в Зеленограде в Москве, четыре человека погибли, сообщили в МЧС России. Пожар произошел в среду ночью. В МЧС России изначально сообщали о двоих погибших. "Огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар в Москве. Обрушилась кровля дома на площади 20 квадратных метров. Пожар унес жизни четверых человек", - говорится в сообщении. Прокуратура Москвы проводит проверку по данному факту, идет обследование сгоревшего дома.

https://ria.ru/20230427/pozhary-1868232578.html

москва

россия

зеленоград

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2024

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происшествия, москва, россия, зеленоград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)