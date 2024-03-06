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На северо-западе Москвы загорелся одноэтажный дом

На северо-западе Москвы загорелся одноэтажный дом - РИА Новости, 06.03.2024

На северо-западе Москвы загорелся одноэтажный дом

Пожар произошел в частном доме в Зеленограде в Москве, известно о двоих погибших, существует угроза перехода огня на соседний дом, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T01:57

2024-03-06T01:57

2024-03-06T09:18

происшествия

москва

зеленоград

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пожар произошел в частном доме в Зеленограде в Москве, известно о двоих погибших, существует угроза перехода огня на соседний дом, сообщили в МЧС России. "В Зеленограде горит одноэтажный частный дом на 90 квадратных метрах. Существует угроза перехода огня на соседний дом... Из горящего дома вывели четырех жильцов. К сожалению, двое из них позже погибли. Из соседнего дома эвакуировали трех человек", - говорится в сообщении.Позже в МЧС уточнили, что пожар локализовали на 100 квадратных метрах.

https://ria.ru/20230427/pozhary-1868232578.html

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2024

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происшествия, москва, зеленоград, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)