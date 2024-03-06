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На северо-западе Москвы загорелся одноэтажный дом - РИА Новости, 06.03.2024
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01:57 06.03.2024 (обновлено: 09:18 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/pozhar-1931348338.html
На северо-западе Москвы загорелся одноэтажный дом
На северо-западе Москвы загорелся одноэтажный дом - РИА Новости, 06.03.2024
На северо-западе Москвы загорелся одноэтажный дом
Пожар произошел в частном доме в Зеленограде в Москве, известно о двоих погибших, существует угроза перехода огня на соседний дом, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T01:57
2024-03-06T09:18
происшествия
москва
зеленоград
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пожар произошел в частном доме в Зеленограде в Москве, известно о двоих погибших, существует угроза перехода огня на соседний дом, сообщили в МЧС России. "В Зеленограде горит одноэтажный частный дом на 90 квадратных метрах. Существует угроза перехода огня на соседний дом... Из горящего дома вывели четырех жильцов. К сожалению, двое из них позже погибли. Из соседнего дома эвакуировали трех человек", - говорится в сообщении.Позже в МЧС уточнили, что пожар локализовали на 100 квадратных метрах.
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происшествия, москва, зеленоград, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Зеленоград, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На северо-западе Москвы загорелся одноэтажный дом

МЧС: в Зеленограде загорелся одноэтажный дом, известно о двоих погибших

© Фото : Столичный СК/TelegramМесто пожара в частном доме в Зеленограде. 6 марта 2024
Место пожара в частном доме в Зеленограде. 6 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© Фото : Столичный СК/Telegram
Место пожара в частном доме в Зеленограде. 6 марта 2024
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пожар произошел в частном доме в Зеленограде в Москве, известно о двоих погибших, существует угроза перехода огня на соседний дом, сообщили в МЧС России.
"В Зеленограде горит одноэтажный частный дом на 90 квадратных метрах. Существует угроза перехода огня на соседний дом... Из горящего дома вывели четырех жильцов. К сожалению, двое из них позже погибли. Из соседнего дома эвакуировали трех человек", - говорится в сообщении.
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Позже в МЧС уточнили, что пожар локализовали на 100 квадратных метрах.
 
ПроисшествияМоскваЗеленоградРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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