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Глава Химок в канун 8 марта поздравил персонал филиала госпиталя Бурденко - РИА Новости, 06.03.2024
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19:58 06.03.2024 (обновлено: 19:59 06.03.2024)
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Глава Химок в канун 8 марта поздравил персонал филиала госпиталя Бурденко
Глава Химок в канун 8 марта поздравил персонал филиала госпиталя Бурденко - РИА Новости, 06.03.2024
Глава Химок в канун 8 марта поздравил персонал филиала госпиталя Бурденко
Глава Химок Дмитрий Волошин в канун 8 марта вручил благодарственные письма за усердную работу врачам, медсестрам и младшему медицинскому персоналу филиала... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T19:58
2024-03-06T19:59
химки
московская область (подмосковье)
8 марта
празднование 8 марта
международный женский день
госпиталь имени академика бурденко
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Глава Химок Дмитрий Волошин в канун 8 марта вручил благодарственные письма за усердную работу врачам, медсестрам и младшему медицинскому персоналу филиала Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко, сообщает пресс-служба администрации городского округа. "С самого начала специальной военной операции женщины в белых халатах трудятся в военном госпитале, оказывая медицинскую всестороннюю помощь и поддержку нашим бойцам. Всем сотрудникам филиала — безграничная благодарность за чуткость, внимание и заботу о пациентах. Ваши милосердие, нежность и доброта способны творить чудеса. Наравне с мужчинами вы проявляете мужество и стойкость в работе", — приводятся в сообщении слова Волошина. Как отметили в пресс-службе, в филиале госпиталя имени Н.Н. Бурденко для комплексного и эффективного лечения и реабилитации применяются новейшие методики лечения — технологии виртуальной реальности, уникальная программа коррекции болевого синдрома, проводится протезирование.
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химки, московская область (подмосковье), 8 марта, празднование 8 марта, международный женский день, госпиталь имени академика бурденко, дмитрий волошин (глава городского округа химки)
Химки, Московская область (Подмосковье), 8 марта, Празднование 8 марта, Международный женский день, госпиталь имени академика Бурденко, Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки)

Глава Химок в канун 8 марта поздравил персонал филиала госпиталя Бурденко

© Фото : Пресс-служба городского округа ХимкиГлава Химок Дмитрий Волошин в канун 8 марта поздравил медперсонал филиала госпиталя Бурденко
Глава Химок Дмитрий Волошин в канун 8 марта поздравил медперсонал филиала госпиталя Бурденко - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© Фото : Пресс-служба городского округа Химки
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Глава Химок Дмитрий Волошин в канун 8 марта вручил благодарственные письма за усердную работу врачам, медсестрам и младшему медицинскому персоналу филиала Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
"С самого начала специальной военной операции женщины в белых халатах трудятся в военном госпитале, оказывая медицинскую всестороннюю помощь и поддержку нашим бойцам. Всем сотрудникам филиала — безграничная благодарность за чуткость, внимание и заботу о пациентах. Ваши милосердие, нежность и доброта способны творить чудеса. Наравне с мужчинами вы проявляете мужество и стойкость в работе", — приводятся в сообщении слова Волошина.
Как отметили в пресс-службе, в филиале госпиталя имени Н.Н. Бурденко для комплексного и эффективного лечения и реабилитации применяются новейшие методики лечения — технологии виртуальной реальности, уникальная программа коррекции болевого синдрома, проводится протезирование.
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ХимкиМосковская область (Подмосковье)8 мартаПразднование 8 мартаМеждународный женский деньгоспиталь имени академика БурденкоДмитрий Волошин (глава городского округа Химки)
 
 
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