https://ria.ru/20240306/pozdravleniya-1931575373.html

Глава Химок в канун 8 марта поздравил персонал филиала госпиталя Бурденко

Глава Химок в канун 8 марта поздравил персонал филиала госпиталя Бурденко - РИА Новости, 06.03.2024

Глава Химок в канун 8 марта поздравил персонал филиала госпиталя Бурденко

Глава Химок Дмитрий Волошин в канун 8 марта вручил благодарственные письма за усердную работу врачам, медсестрам и младшему медицинскому персоналу филиала... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T19:58

2024-03-06T19:58

2024-03-06T19:59

химки

московская область (подмосковье)

8 марта

празднование 8 марта

международный женский день

госпиталь имени академика бурденко

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Глава Химок Дмитрий Волошин в канун 8 марта вручил благодарственные письма за усердную работу врачам, медсестрам и младшему медицинскому персоналу филиала Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко, сообщает пресс-служба администрации городского округа. "С самого начала специальной военной операции женщины в белых халатах трудятся в военном госпитале, оказывая медицинскую всестороннюю помощь и поддержку нашим бойцам. Всем сотрудникам филиала — безграничная благодарность за чуткость, внимание и заботу о пациентах. Ваши милосердие, нежность и доброта способны творить чудеса. Наравне с мужчинами вы проявляете мужество и стойкость в работе", — приводятся в сообщении слова Волошина. Как отметили в пресс-службе, в филиале госпиталя имени Н.Н. Бурденко для комплексного и эффективного лечения и реабилитации применяются новейшие методики лечения — технологии виртуальной реальности, уникальная программа коррекции болевого синдрома, проводится протезирование.

https://ria.ru/20240306/fotovystavka-1931466976.html

химки

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

химки, московская область (подмосковье), 8 марта, празднование 8 марта, международный женский день, госпиталь имени академика бурденко, дмитрий волошин (глава городского округа химки)