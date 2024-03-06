https://ria.ru/20240306/pozdravleniya-1931575373.html
Глава Химок в канун 8 марта поздравил персонал филиала госпиталя Бурденко
Глава Химок в канун 8 марта поздравил персонал филиала госпиталя Бурденко - РИА Новости, 06.03.2024
Глава Химок в канун 8 марта поздравил персонал филиала госпиталя Бурденко
Глава Химок Дмитрий Волошин в канун 8 марта вручил благодарственные письма за усердную работу врачам, медсестрам и младшему медицинскому персоналу филиала... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T19:58
2024-03-06T19:58
2024-03-06T19:59
химки
московская область (подмосковье)
8 марта
празднование 8 марта
международный женский день
госпиталь имени академика бурденко
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Глава Химок Дмитрий Волошин в канун 8 марта вручил благодарственные письма за усердную работу врачам, медсестрам и младшему медицинскому персоналу филиала Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко, сообщает пресс-служба администрации городского округа. "С самого начала специальной военной операции женщины в белых халатах трудятся в военном госпитале, оказывая медицинскую всестороннюю помощь и поддержку нашим бойцам. Всем сотрудникам филиала — безграничная благодарность за чуткость, внимание и заботу о пациентах. Ваши милосердие, нежность и доброта способны творить чудеса. Наравне с мужчинами вы проявляете мужество и стойкость в работе", — приводятся в сообщении слова Волошина. Как отметили в пресс-службе, в филиале госпиталя имени Н.Н. Бурденко для комплексного и эффективного лечения и реабилитации применяются новейшие методики лечения — технологии виртуальной реальности, уникальная программа коррекции болевого синдрома, проводится протезирование.
https://ria.ru/20240306/fotovystavka-1931466976.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки, московская область (подмосковье), 8 марта, празднование 8 марта, международный женский день, госпиталь имени академика бурденко, дмитрий волошин (глава городского округа химки)
Химки, Московская область (Подмосковье), 8 марта, Празднование 8 марта, Международный женский день, госпиталь имени академика Бурденко, Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки)