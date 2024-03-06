https://ria.ru/20240306/pozdravlenie-1931542459.html

Тамбовские депутаты и Матушкин поздравили сотрудниц Дома ребенка с 8 Марта

Тамбовские депутаты и Матушкин поздравили сотрудниц Дома ребенка с 8 Марта - РИА Новости, 06.03.2024

Тамбовские депутаты и Матушкин поздравили сотрудниц Дома ребенка с 8 Марта

В преддверии Международного женского дня депутаты Тамбовской областной Думы во главе с председателем Евгением Матушкиным навестили подшефный Дом ребенка, где... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T17:49

2024-03-06T17:49

2024-03-06T17:49

тамбовская область

тамбовская область

тамбовская областная дума

евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)

8 марта

празднование 8 марта

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В преддверии Международного женского дня депутаты Тамбовской областной Думы во главе с председателем Евгением Матушкиным навестили подшефный Дом ребенка, где поздравили его сотрудниц, сообщает пресс-служба регионального парламента. На протяжении тринадцати лет депутаты дружат с Домом ребенка, помогают коллективу в решении насущных вопросов и приезжают с поздравлениями и подарками накануне праздников. В учреждении проживают самые маленькие дети, которые остались без родителей. Поэтому перед персоналом учреждения стоит важная задача, с которой под силу справиться только женщинам – окружить малышей заботой, вниманием и лаской. В учреждении трудятся 82 человека. Из них 72 - женщины. "Депутатский корпус от всей души поздравляет вас с наступающим Международным женским днем. Здесь трудятся замечательные люди – искренние, добрые, любящие свое дело, неравнодушные к судьбам малышей, которых они здесь опекают. Мы очень рады, что дети, которые здесь оказываются, находятся под вашим крылом, под вашей заботой", - сказал Матушкин, слова которого приводятся в сообщении. Детям депутаты передали игрушки и фрукты, а женщинам – цветы и сладкое угощение. "Желаю сотрудницам Дома ребенка хорошего весеннего настроения, семейного благополучия, всего самого доброго! А ребятишкам хочется пожелать обрести любящих родителей. И, конечно же, скорейшей победы нашим ребятам, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции", - отметил Матушкин.

https://ria.ru/20231227/matushkin-1918457298.html

тамбовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тамбовская область, тамбовская областная дума, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), 8 марта, празднование 8 марта