https://ria.ru/20240306/postradavshie-1931539620.html

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве на ТЭЦ в Туве

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве на ТЭЦ в Туве - РИА Новости, 06.03.2024

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве на ТЭЦ в Туве

Двое пострадавших в Туве, госпитализированные в больницу Кызыла, в крайне тяжелом состоянии, 5 - в тяжелом, сообщил помощник министра здравоохранения России... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T17:41

2024-03-06T17:41

2024-03-06T17:42

происшествия

россия

алексей кузнецов

михаил мурашко

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Двое пострадавших в Туве, госпитализированные в больницу Кызыла, в крайне тяжелом состоянии, 5 - в тяжелом, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. В среду в трехэтажном здании центральной котельной Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв угольной пыли в помещении подачи топлива, вызвавший пожар на площади 50 квадратных метров. Пострадали 23 человека, 15 госпитализированы. По данным Минстроя РФ, прорабатывается организация теплоснабжения по временной схеме. "По оперативным данным, из 15 госпитализированных двое находятся в крайне тяжелом состоянии, 5 – в тяжелом, 8 – в состоянии средней степени тяжести. Еще 8 пострадавших получили амбулаторную медицинскую помощь", - сказал Кузнецов журналистам. Он уточнил, что для оказания помощи пострадавшим в Туве в Кызыл по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко вылетела бригада врачей Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и ведущих профильных федеральных центров министерства, среди которых анестезиологи-реаниматологи, токсиколог, травматолог, комбустиолог, хирург, нейрохирург и офтальмолог.

https://ria.ru/20240306/tets-1931390909.html

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происшествия, россия, алексей кузнецов, михаил мурашко, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)