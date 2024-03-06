https://ria.ru/20240306/postradavshie-1931488730.html
Спецборт МЧС доставит в Москву пострадавших при ЧП на ТЭЦ в Туве
Спецборт МЧС доставит в Москву пострадавших при ЧП на ТЭЦ в Туве - РИА Новости, 06.03.2024
Спецборт МЧС доставит в Москву пострадавших при ЧП на ТЭЦ в Туве
Спецборт МЧС России доставит в Москву пострадавших при пожаре на ТЭЦ в тувинском Шагонаре, самолет уже вылетел в Кызыл, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T15:19
2024-03-06T15:19
2024-03-06T15:41
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика тыва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931476051_0:0:1199:674_1920x0_80_0_0_e373817c5b137de0fb9a7cbd4c340fcc.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Спецборт МЧС России доставит в Москву пострадавших при пожаре на ТЭЦ в тувинском Шагонаре, самолет уже вылетел в Кызыл, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."Глава МЧС Александр Куренков поручил оказать всю необходимую помощь жителям Республики Тыва, пострадавшим в результате происшествия на ТЭЦ", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что самолет Ил-76 уже вылетел из Москвы в Кызыл. Борт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами ИВЛ и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь во время полёта.Представитель ведомства уточнил, что спецборт доставит пострадавших в московские лечебные учреждения. На борту самолета врачи отряда "Центроспас", специалисты центра экстренной психологической помощи МЧС и Минздрава России."Кроме того, в готовность приведены два самолета для доставки модульных котельных и тепловых пушек в город Кызыл", - заключил собеседник агентства.Медицинские модули предназначены для перевозки раненых и пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, а также для интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких. Они являются российской разработкой и не имеют аналогов в мире.Впервые медицинские модули были использованы в декабре 2008 года для доставки в Москву пострадавших в результате ДТП в Израиле. С помощью модулей в Москву, Санкт-Петербург и Челябинск были транспортированы пострадавшие в результате пожара в ночном клубе "Хромая лошадь" в Перми в 2009 году.В одном модуле можно разместить четверых пострадавших. Всего в транспортном самолете Ил-76ТД можно установить пять модулей, время их монтажа занимает всего 20 минут.
https://ria.ru/20240306/tets-1931390909.html
https://ria.ru/20230124/tets-1846971443.html
республика тыва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931476051_114:0:1013:674_1920x0_80_0_0_1c3b13f74d3fea6bc68268d1704a0fd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика тыва
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Тыва
Спецборт МЧС доставит в Москву пострадавших при ЧП на ТЭЦ в Туве
Спецборт МЧС доставит в Москву пострадавших при ЧП на ТЭЦ в тувинском Шагонаре
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Спецборт МЧС России доставит в Москву пострадавших при пожаре на ТЭЦ в тувинском Шагонаре, самолет уже вылетел в Кызыл, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Глава МЧС Александр Куренков поручил оказать всю необходимую помощь жителям Республики Тыва, пострадавшим в результате происшествия на ТЭЦ", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что самолет Ил-76 уже вылетел из Москвы в Кызыл. Борт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами ИВЛ и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь во время полёта.
ЧП и аварии на ТЭЦ в России в 2023-2024 годах
Представитель ведомства уточнил, что спецборт доставит пострадавших в московские лечебные учреждения. На борту самолета врачи отряда "Центроспас", специалисты центра экстренной психологической помощи МЧС и Минздрава России.
«
"Кроме того, в готовность приведены два самолета для доставки модульных котельных и тепловых пушек в город Кызыл", - заключил собеседник агентства.
Медицинские модули предназначены для перевозки раненых и пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, а также для интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких. Они являются российской разработкой и не имеют аналогов в мире.
Впервые медицинские модули были использованы в декабре 2008 года для доставки в Москву пострадавших в результате ДТП в Израиле. С помощью модулей в Москву, Санкт-Петербург и Челябинск были транспортированы пострадавшие в результате пожара в ночном клубе "Хромая лошадь" в Перми в 2009 году.
В одном модуле можно разместить четверых пострадавших. Всего в транспортном самолете Ил-76ТД можно установить пять модулей, время их монтажа занимает всего 20 минут.
В Железногорске ввели режим повышенной готовности из-за сбоя в работе ТЭЦ