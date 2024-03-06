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Попасную в ЛНР решено восстанавливать, заявил Хуснуллин - РИА Новости, 06.03.2024
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13:09 06.03.2024 (обновлено: 13:54 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/popasnaya-1931443004.html
Попасную в ЛНР решено восстанавливать, заявил Хуснуллин
Попасную в ЛНР решено восстанавливать, заявил Хуснуллин - РИА Новости, 06.03.2024
Попасную в ЛНР решено восстанавливать, заявил Хуснуллин
Город Попасная в ЛНР восстановят, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T13:09
2024-03-06T13:54
специальная военная операция на украине
попасная
луганская народная республика
общество
россия
марат хуснуллин
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. Город Попасная в ЛНР восстановят, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе."Город будем восстанавливать. В Попасной, кстати, в этот раз я тоже был — проезжал, посмотрел. Там все понятно, там сильно пострадал индивидуальный жилой сектор", — сказал он.По словам вице-премьера, желающим вернуться в город будут выдавать субсидии."У нас есть такой механизм — 45 тысяч рублей на квадратный метр. И мы сейчас привлекаем компании, которые массово будут строить", — пояснил он, отметив, что жителям помогут и с восстановлением жилья, и с трудоустройством.Хуснуллин оценил также возможность восстановления Авдеевки. По его мнению, это можно будет сделать в течение года после того, как линию соприкосновения отодвинут от города. Вице-премьер добавил, что восстановлению подлежит и коксохимический завод в Авдеевке.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента Владимира Путина. Организатором выступает Росмолодежь. РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240302/avdeevka-1930680510.html
https://ria.ru/20230925/svo-1898009764.html
попасная
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попасная, луганская народная республика, общество, россия, марат хуснуллин, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Специальная военная операция на Украине, Попасная, Луганская Народная Республика, Общество, Россия, Марат Хуснуллин, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Попасную в ЛНР решено восстанавливать, заявил Хуснуллин

Хуснуллин: желающим вернуться в Попасную выдадут субсидии на жилье

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРазрушенный дом в городе Попасная
Разрушенный дом в городе Попасная - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Разрушенный дом в городе Попасная. Архивное фото
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СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. Город Попасная в ЛНР восстановят, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.
"Город будем восстанавливать. В Попасной, кстати, в этот раз я тоже был — проезжал, посмотрел. Там все понятно, там сильно пострадал индивидуальный жилой сектор", — сказал он.
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По словам вице-премьера, желающим вернуться в город будут выдавать субсидии.
"У нас есть такой механизм — 45 тысяч рублей на квадратный метр. И мы сейчас привлекаем компании, которые массово будут строить", — пояснил он, отметив, что жителям помогут и с восстановлением жилья, и с трудоустройством.
Хуснуллин оценил также возможность восстановления Авдеевки. По его мнению, это можно будет сделать в течение года после того, как линию соприкосновения отодвинут от города. Вице-премьер добавил, что восстановлению подлежит и коксохимический завод в Авдеевке.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента Владимира Путина. Организатором выступает Росмолодежь. РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.
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Специальная военная операция на УкраинеПопаснаяЛуганская Народная РеспубликаОбществоРоссияМарат ХуснуллинВсемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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