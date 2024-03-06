https://ria.ru/20240306/popasnaya-1931443004.html
Попасную в ЛНР решено восстанавливать, заявил Хуснуллин
Попасную в ЛНР решено восстанавливать, заявил Хуснуллин - РИА Новости, 06.03.2024
Попасную в ЛНР решено восстанавливать, заявил Хуснуллин
Город Попасная в ЛНР восстановят, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T13:09
2024-03-06T13:09
2024-03-06T13:54
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всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. Город Попасная в ЛНР восстановят, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе."Город будем восстанавливать. В Попасной, кстати, в этот раз я тоже был — проезжал, посмотрел. Там все понятно, там сильно пострадал индивидуальный жилой сектор", — сказал он.По словам вице-премьера, желающим вернуться в город будут выдавать субсидии."У нас есть такой механизм — 45 тысяч рублей на квадратный метр. И мы сейчас привлекаем компании, которые массово будут строить", — пояснил он, отметив, что жителям помогут и с восстановлением жилья, и с трудоустройством.Хуснуллин оценил также возможность восстановления Авдеевки. По его мнению, это можно будет сделать в течение года после того, как линию соприкосновения отодвинут от города. Вице-премьер добавил, что восстановлению подлежит и коксохимический завод в Авдеевке.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента Владимира Путина. Организатором выступает Росмолодежь. РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240302/avdeevka-1930680510.html
https://ria.ru/20230925/svo-1898009764.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
попасная, луганская народная республика, общество, россия, марат хуснуллин, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Специальная военная операция на Украине, Попасная, Луганская Народная Республика, Общество, Россия, Марат Хуснуллин, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Попасную в ЛНР решено восстанавливать, заявил Хуснуллин
Хуснуллин: желающим вернуться в Попасную выдадут субсидии на жилье
СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. Город Попасная в ЛНР восстановят, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.
"Город будем восстанавливать. В Попасной, кстати, в этот раз я тоже был — проезжал, посмотрел. Там все понятно, там сильно пострадал индивидуальный жилой сектор", — сказал он.
Авдеевку можно будет оперативно восстановить, заявил Хуснуллин
По словам вице-премьера, желающим вернуться в город будут выдавать субсидии.
"У нас есть такой механизм — 45 тысяч рублей на квадратный метр. И мы сейчас привлекаем компании, которые массово будут строить", — пояснил он, отметив, что жителям помогут и с восстановлением жилья, и с трудоустройством.
Хуснуллин оценил также возможность восстановления Авдеевки. По его мнению, это можно будет сделать в течение года после того, как линию соприкосновения отодвинут от города. Вице-премьер добавил, что восстановлению подлежит и коксохимический завод в Авдеевке.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента Владимира Путина
. Организатором выступает Росмолодежь
. РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.
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