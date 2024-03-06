https://ria.ru/20240306/popasnaya-1931443004.html

Попасную в ЛНР решено восстанавливать, заявил Хуснуллин

Попасную в ЛНР решено восстанавливать, заявил Хуснуллин - РИА Новости, 06.03.2024

Попасную в ЛНР решено восстанавливать, заявил Хуснуллин

Город Попасная в ЛНР восстановят, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T13:09

2024-03-06T13:09

2024-03-06T13:54

специальная военная операция на украине

попасная

луганская народная республика

общество

россия

марат хуснуллин

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. Город Попасная в ЛНР восстановят, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе."Город будем восстанавливать. В Попасной, кстати, в этот раз я тоже был — проезжал, посмотрел. Там все понятно, там сильно пострадал индивидуальный жилой сектор", — сказал он.По словам вице-премьера, желающим вернуться в город будут выдавать субсидии."У нас есть такой механизм — 45 тысяч рублей на квадратный метр. И мы сейчас привлекаем компании, которые массово будут строить", — пояснил он, отметив, что жителям помогут и с восстановлением жилья, и с трудоустройством.Хуснуллин оценил также возможность восстановления Авдеевки. По его мнению, это можно будет сделать в течение года после того, как линию соприкосновения отодвинут от города. Вице-премьер добавил, что восстановлению подлежит и коксохимический завод в Авдеевке.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента Владимира Путина. Организатором выступает Росмолодежь. РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240302/avdeevka-1930680510.html

https://ria.ru/20230925/svo-1898009764.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

попасная, луганская народная республика, общество, россия, марат хуснуллин, всемирный фестиваль молодежи — 2024