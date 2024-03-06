https://ria.ru/20240306/politiki-1931469279.html

Во многих странах Европы прошло время мудрых политиков, заявил Песков

Во многих странах Европы прошло время мудрых политиков, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2024

Во многих странах Европы прошло время мудрых политиков, заявил Песков

В России любят немцев и Германию, но время мудрых политиков прошло во многих странах Европы, в том числе в Германии, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T14:23

2024-03-06T14:23

2024-03-06T14:23

в мире

германия

россия

дмитрий песков

российское общество "знание"

европа

всемирный фестиваль молодежи — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_01369679a70f914fcf744c4bd7aed3f6.jpg

СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. В России любят немцев и Германию, но время мудрых политиков прошло во многих странах Европы, в том числе в Германии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "У нас тоже очень любят немцев, у нас тоже очень любят Германию. К сожалению, прошло время мудрых политиков. Прошло время мудрых политиков во многих европейских странах. Скажу прямо: и в Германии тоже", - сказал Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание", отвечая на вопрос гражданина Германии о взаимоотношениях обычных немцев и россиян.

https://ria.ru/20240306/europa-1931329632.html

германия

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, россия, дмитрий песков, российское общество "знание", европа, всемирный фестиваль молодежи — 2024