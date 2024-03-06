https://ria.ru/20240306/politiki-1931469279.html
Во многих странах Европы прошло время мудрых политиков, заявил Песков
Во многих странах Европы прошло время мудрых политиков, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2024
Во многих странах Европы прошло время мудрых политиков, заявил Песков
В России любят немцев и Германию, но время мудрых политиков прошло во многих странах Европы, в том числе в Германии, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T14:23
2024-03-06T14:23
2024-03-06T14:23
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СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. В России любят немцев и Германию, но время мудрых политиков прошло во многих странах Европы, в том числе в Германии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "У нас тоже очень любят немцев, у нас тоже очень любят Германию. К сожалению, прошло время мудрых политиков. Прошло время мудрых политиков во многих европейских странах. Скажу прямо: и в Германии тоже", - сказал Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание", отвечая на вопрос гражданина Германии о взаимоотношениях обычных немцев и россиян.
https://ria.ru/20240306/europa-1931329632.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, россия, дмитрий песков, российское общество "знание", европа, всемирный фестиваль молодежи — 2024
В мире, Германия, Россия, Дмитрий Песков, Российское общество "Знание", Европа, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Во многих странах Европы прошло время мудрых политиков, заявил Песков
Песков: в России любят немцев и Германию, но время мудрых политиков прошло