Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о непростой ситуации в мире - РИА Новости, 06.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:35 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/politika-1931590313.html
Путин рассказал о непростой ситуации в мире
Путин рассказал о непростой ситуации в мире - РИА Новости, 06.03.2024
Путин рассказал о непростой ситуации в мире
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в мире непростая, много горячих точек, когда люди воют - всегда трагедия, но в мире на протяжении всей... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T21:35
2024-03-06T21:35
россия
китай
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
в мире
всемирный фестиваль молодежи — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931583054_0:183:3041:1894_1920x0_80_0_0_9f928a4a0e318921421badc4ff106c89.jpg
СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в мире непростая, много горячих точек, когда люди воют - всегда трагедия, но в мире на протяжении всей истории происходит одно и то же. "Да, действительно, ситуация непростая, очень много проблем, много горячих точек. Ну, чего далеко ходить? Вот, у нас рядом, с нашими соседями конфликт, боевые действия идут… Это всегда трагедия, когда люди воют друг с другом. Люди же погибают, ранения получают и так далее. Но а во всем мире разве легче? Да на протяжении всей истории человечества происходит практически одно и то же, когда-то побольше, когда-то поменьше", - сказал Путин во время встречи с участниками Всемирного фестиваля молодёжи, отвечая на вопрос репортера из Китая о том, как молодежь должна смотреть на мир, когда вокруг происходят геополитические конфликты. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240306/molodezh-1931579666.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931583054_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_878022f85ccaf1b8fca738e3c390c3c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), в мире, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, Китай, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), В мире, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Путин рассказал о непростой ситуации в мире

Путин: в мире сложилась непростая ситуация с множеством горячих точек

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи
Президент РФ Владимир Путин на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи
Читать ria.ru в
СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в мире непростая, много горячих точек, когда люди воют - всегда трагедия, но в мире на протяжении всей истории происходит одно и то же.
"Да, действительно, ситуация непростая, очень много проблем, много горячих точек. Ну, чего далеко ходить? Вот, у нас рядом, с нашими соседями конфликт, боевые действия идут… Это всегда трагедия, когда люди воют друг с другом. Люди же погибают, ранения получают и так далее. Но а во всем мире разве легче? Да на протяжении всей истории человечества происходит практически одно и то же, когда-то побольше, когда-то поменьше", - сказал Путин во время встречи с участниками Всемирного фестиваля молодёжи, отвечая на вопрос репортера из Китая о том, как молодежь должна смотреть на мир, когда вокруг происходят геополитические конфликты.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Обращение Путина к участникам Всемирного фестиваля молодежи
Путин выступил на закрытии Всемирного фестиваля молодежи
Вчера, 20:29
 
РоссияКитайВладимир ПутинФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)В миреВсемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала