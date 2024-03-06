https://ria.ru/20240306/politika-1931590313.html
Путин рассказал о непростой ситуации в мире
Путин рассказал о непростой ситуации в мире - РИА Новости, 06.03.2024
Путин рассказал о непростой ситуации в мире
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в мире непростая, много горячих точек, когда люди воют - всегда трагедия, но в мире на протяжении всей... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T21:35
2024-03-06T21:35
2024-03-06T21:35
россия
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владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
в мире
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в мире непростая, много горячих точек, когда люди воют - всегда трагедия, но в мире на протяжении всей истории происходит одно и то же. "Да, действительно, ситуация непростая, очень много проблем, много горячих точек. Ну, чего далеко ходить? Вот, у нас рядом, с нашими соседями конфликт, боевые действия идут… Это всегда трагедия, когда люди воют друг с другом. Люди же погибают, ранения получают и так далее. Но а во всем мире разве легче? Да на протяжении всей истории человечества происходит практически одно и то же, когда-то побольше, когда-то поменьше", - сказал Путин во время встречи с участниками Всемирного фестиваля молодёжи, отвечая на вопрос репортера из Китая о том, как молодежь должна смотреть на мир, когда вокруг происходят геополитические конфликты. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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россия, китай, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), в мире, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, Китай, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), В мире, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Путин рассказал о непростой ситуации в мире
Путин: в мире сложилась непростая ситуация с множеством горячих точек