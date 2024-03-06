https://ria.ru/20240306/politika-1931372182.html

Глава Гагаузии высказалась о политике евроинтеграции Санду

Глава Гагаузии высказалась о политике евроинтеграции Санду - РИА Новости, 06.03.2024

Глава Гагаузии высказалась о политике евроинтеграции Санду

Политика Европейской интеграции, которую проводит президент Молдавии Майа Санду без учета национальных интересов, является красивой сказкой, которую она продала РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T09:22

2024-03-06T09:22

2024-03-06T09:22

молдавия

гагаузия

евгения гуцул

майя санду

в мире

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Политика Европейской интеграции, которую проводит президент Молдавии Майа Санду без учета национальных интересов, является красивой сказкой, которую она продала молдавскому избирателю, за этим скрываются риски, заявила в интервью РИА Новости глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. "Политика европейской интеграции проводится Майей Санду без учета национальных интересов и вопреки позиции жителей Гагаузии. Впрочем, здесь возможны дискуссии, в какой степени молдавские власти вообще независимы в принятии решений", - сказала Гуцул на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. Она добавила, что под "европейским будущем" Молдавии скрываются огромные риски для экономики, социальной сферы и национальной идентичности как страны, так и Гагаузии. "Европейская интеграция – это "красивая сказка", которую правящая партия "продала" молдавскому избирателю. Реальность оказалось иной. Вместо "европейского уровня жизни" жители нашей страны получили стагнацию в экономике и падение экспорта, высокие темпы инфляции, рост тарифов на коммунальные услуги", - отметила Гуцул. По ее мнению, молдавские избиратели извлекли из этого "горький урок", и на следующих выборах Санду и проевропейские партии наберут значительно меньше голосов. Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Евгения Гуцул, которая была кандидатом от партии "Шор". Эту партию власти Молдавии объявили в июне антиконституционной, обвинив в том числе в сотрудничестве с Россией. После выборов главы Гагаузии центральные власти Молдавии начали оказывать давление на регион. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. Кроме того, президент Молдавии Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240305/gagauziya-1931248810.html

https://ria.ru/20240304/moldaviya-1931032545.html

https://ria.ru/20240301/moldaviya-1930433209.html

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молдавия, гагаузия, евгения гуцул, майя санду, в мире, всемирный фестиваль молодежи — 2024