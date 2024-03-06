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Глава Гагаузии высказалась о политике евроинтеграции Санду - РИА Новости, 06.03.2024
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09:22 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/politika-1931372182.html
Глава Гагаузии высказалась о политике евроинтеграции Санду
Глава Гагаузии высказалась о политике евроинтеграции Санду - РИА Новости, 06.03.2024
Глава Гагаузии высказалась о политике евроинтеграции Санду
Политика Европейской интеграции, которую проводит президент Молдавии Майа Санду без учета национальных интересов, является красивой сказкой, которую она продала РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T09:22
2024-03-06T09:22
молдавия
гагаузия
евгения гуцул
майя санду
в мире
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Политика Европейской интеграции, которую проводит президент Молдавии Майа Санду без учета национальных интересов, является красивой сказкой, которую она продала молдавскому избирателю, за этим скрываются риски, заявила в интервью РИА Новости глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. "Политика европейской интеграции проводится Майей Санду без учета национальных интересов и вопреки позиции жителей Гагаузии. Впрочем, здесь возможны дискуссии, в какой степени молдавские власти вообще независимы в принятии решений", - сказала Гуцул на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. Она добавила, что под "европейским будущем" Молдавии скрываются огромные риски для экономики, социальной сферы и национальной идентичности как страны, так и Гагаузии. "Европейская интеграция – это "красивая сказка", которую правящая партия "продала" молдавскому избирателю. Реальность оказалось иной. Вместо "европейского уровня жизни" жители нашей страны получили стагнацию в экономике и падение экспорта, высокие темпы инфляции, рост тарифов на коммунальные услуги", - отметила Гуцул. По ее мнению, молдавские избиратели извлекли из этого "горький урок", и на следующих выборах Санду и проевропейские партии наберут значительно меньше голосов. Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Евгения Гуцул, которая была кандидатом от партии "Шор". Эту партию власти Молдавии объявили в июне антиконституционной, обвинив в том числе в сотрудничестве с Россией. После выборов главы Гагаузии центральные власти Молдавии начали оказывать давление на регион. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. Кроме того, президент Молдавии Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240305/gagauziya-1931248810.html
https://ria.ru/20240304/moldaviya-1931032545.html
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молдавия, гагаузия, евгения гуцул, майя санду, в мире, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Молдавия, Гагаузия, Евгения Гуцул, Майя Санду, В мире, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Глава Гагаузии высказалась о политике евроинтеграции Санду

Глава Гагаузии Гуцул назвала политику евроинтеграции Санду красивой сказкой

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкЕвгения Гуцул
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Евгения Гуцул. Архивное фото
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Политика Европейской интеграции, которую проводит президент Молдавии Майа Санду без учета национальных интересов, является красивой сказкой, которую она продала молдавскому избирателю, за этим скрываются риски, заявила в интервью РИА Новости глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул.
"Политика европейской интеграции проводится Майей Санду без учета национальных интересов и вопреки позиции жителей Гагаузии. Впрочем, здесь возможны дискуссии, в какой степени молдавские власти вообще независимы в принятии решений", - сказала Гуцул на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Гуцул прокомментировала решение КС Молдавии об отмене поправок по Гагаузии
Вчера, 16:03
Она добавила, что под "европейским будущем" Молдавии скрываются огромные риски для экономики, социальной сферы и национальной идентичности как страны, так и Гагаузии.
"Европейская интеграция – это "красивая сказка", которую правящая партия "продала" молдавскому избирателю. Реальность оказалось иной. Вместо "европейского уровня жизни" жители нашей страны получили стагнацию в экономике и падение экспорта, высокие темпы инфляции, рост тарифов на коммунальные услуги", - отметила Гуцул.
По ее мнению, молдавские избиратели извлекли из этого "горький урок", и на следующих выборах Санду и проевропейские партии наберут значительно меньше голосов.
Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Евгения Гуцул, которая была кандидатом от партии "Шор". Эту партию власти Молдавии объявили в июне антиконституционной, обвинив в том числе в сотрудничестве с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на панельной дискуссии в рамках Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
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После выборов главы Гагаузии центральные власти Молдавии начали оказывать давление на регион. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. Кроме того, президент Молдавии Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Санду обвинила Россию в попытках помешать вступлению Молдавии в ЕС
1 марта, 11:47
 
МолдавияГагаузияЕвгения ГуцулМайя СандуВ миреВсемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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