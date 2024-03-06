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Ереван выступил против присутствия российских пограничников в Звартноце - РИА Новости, 06.03.2024
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16:10 06.03.2024 (обновлено: 19:12 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/pogrankontrol-1931506415.html
Ереван выступил против присутствия российских пограничников в Звартноце
Ереван выступил против присутствия российских пограничников в Звартноце - РИА Новости, 06.03.2024
Ереван выступил против присутствия российских пограничников в Звартноце
Армения намерена осуществлять пограничный контроль в ереванском международном аэропорту Звартноц полностью своими силами, без российских пограничников, заявил... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T16:10
2024-03-06T19:12
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ЕРЕВАН, 6 мар — РИА Новости. Армения намерена осуществлять пограничный контроль в ереванском международном аэропорту Звартноц полностью своими силами, без российских пограничников, заявил журналистам секретарь Совбеза республики Армен Григорян."У Армении есть четкая позиция в этом вопросе, и мы оповестили об этой позиции Российскую Федерацию, отправили официальное письмо. Позиция Армении состоит в том, что пограничные войска Армении должны полностью нести службу в аэропорту", — сказал он.При этом позднее Григорян уточнил, что вопрос вывода российского контингента с армянско-азербайджанской границы, в частности, с участка близ села Неркин Ханд, где в середине февраля произошла перестрелка, не обсуждается.Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких решений о выводе российских пограничников из аэропорта Звартноц не принималось. По его словам, по официальным каналам Москве об этом не сообщали.На прошлой неделе спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что российские пограничники должны покинуть Звартноц. В Москве тогда ответили, что не получали таких требований.
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армения, россия, в мире, армен григорян
Армения, Россия, В мире, Армен Григорян
Ереван выступил против присутствия российских пограничников в Звартноце

Армения заявила о планах вывести российских пограничников из аэропорта Звартноц

CC BY-SA 4.0 / Armineaghayan / Zvartnots International Airport / Cropped image Международный аэропорт Звартноц
Международный аэропорт Звартноц - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
CC BY-SA 4.0 / Armineaghayan / Zvartnots International Airport / Cropped image
Международный аэропорт Звартноц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 6 мар — РИА Новости. Армения намерена осуществлять пограничный контроль в ереванском международном аэропорту Звартноц полностью своими силами, без российских пограничников, заявил журналистам секретарь Совбеза республики Армен Григорян.
"У Армении есть четкая позиция в этом вопросе, и мы оповестили об этой позиции Российскую Федерацию, отправили официальное письмо. Позиция Армении состоит в том, что пограничные войска Армении должны полностью нести службу в аэропорту", — сказал он.
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При этом позднее Григорян уточнил, что вопрос вывода российского контингента с армянско-азербайджанской границы, в частности, с участка близ села Неркин Ханд, где в середине февраля произошла перестрелка, не обсуждается.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких решений о выводе российских пограничников из аэропорта Звартноц не принималось. По его словам, по официальным каналам Москве об этом не сообщали.

Армения — единственная страна, где находятся российские пограничники, помимо России. Пограничное управление ФСБ в республике вместе с армянскими коллегами несет службу по охране границ с Турцией и Ираном в соответствии с договором от 30 сентября 1992 года. В состав управления входят четыре отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также отдельный контрольно-пропускной пункт в аэропорту Звартноц.

На прошлой неделе спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что российские пограничники должны покинуть Звартноц. В Москве тогда ответили, что не получали таких требований.
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