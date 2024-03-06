https://ria.ru/20240306/pogrankontrol-1931506415.html

Ереван выступил против присутствия российских пограничников в Звартноце

Ереван выступил против присутствия российских пограничников в Звартноце - РИА Новости, 06.03.2024

Ереван выступил против присутствия российских пограничников в Звартноце

Армения намерена осуществлять пограничный контроль в ереванском международном аэропорту Звартноц полностью своими силами, без российских пограничников, заявил... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T16:10

2024-03-06T16:10

2024-03-06T19:12

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ЕРЕВАН, 6 мар — РИА Новости. Армения намерена осуществлять пограничный контроль в ереванском международном аэропорту Звартноц полностью своими силами, без российских пограничников, заявил журналистам секретарь Совбеза республики Армен Григорян."У Армении есть четкая позиция в этом вопросе, и мы оповестили об этой позиции Российскую Федерацию, отправили официальное письмо. Позиция Армении состоит в том, что пограничные войска Армении должны полностью нести службу в аэропорту", — сказал он.При этом позднее Григорян уточнил, что вопрос вывода российского контингента с армянско-азербайджанской границы, в частности, с участка близ села Неркин Ханд, где в середине февраля произошла перестрелка, не обсуждается.Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких решений о выводе российских пограничников из аэропорта Звартноц не принималось. По его словам, по официальным каналам Москве об этом не сообщали.На прошлой неделе спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что российские пограничники должны покинуть Звартноц. В Москве тогда ответили, что не получали таких требований.

https://ria.ru/20240302/armeniya-1930641564.html

https://ria.ru/20231230/kavkaz-1919082268.html

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