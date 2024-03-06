https://ria.ru/20240306/pogoda-1931367675.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 06.03.2024

Москвичам рассказали о погоде в среду

Солнечная погода, без осадков и не выше нуля ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T08:59

2024-03-06T08:59

2024-03-06T08:59

общество

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855438892_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_ee666796134a4d422598dc599897d4ee.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Солнечная погода, без осадков и не выше нуля ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится гребнем скандинавского антициклона, а значит, погода будет "миллион на миллион". В Москве и в Подмосковье сохранится солнечная погода, без осадков. Ветер северо-западный, 1-6 метров в секунду. Температура в столице ноль - минус 3, по области минус 4 - плюс 1, что на 3 градуса ниже климатической нормы", - рассказал Тишковец. По его словам, атмосферное давление будет меняться мало и составит 757 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20240305/pogoda-1931125300.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода