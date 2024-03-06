Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 06.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:59 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/pogoda-1931367675.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 06.03.2024
Москвичам рассказали о погоде в среду
Солнечная погода, без осадков и не выше нуля ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T08:59
2024-03-06T08:59
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855438892_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_ee666796134a4d422598dc599897d4ee.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Солнечная погода, без осадков и не выше нуля ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится гребнем скандинавского антициклона, а значит, погода будет "миллион на миллион". В Москве и в Подмосковье сохранится солнечная погода, без осадков. Ветер северо-западный, 1-6 метров в секунду. Температура в столице ноль - минус 3, по области минус 4 - плюс 1, что на 3 градуса ниже климатической нормы", - рассказал Тишковец. По его словам, атмосферное давление будет меняться мало и составит 757 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20240305/pogoda-1931125300.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855438892_80:0:2809:2047_1920x0_80_0_0_0822ffb0e3d4f89316c8771ded49afdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в среду

Синоптик Тишковец: в Москве в среду ожидается солнечная погода и не выше нуля

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Солнечная погода, без осадков и не выше нуля ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится гребнем скандинавского антициклона, а значит, погода будет "миллион на миллион". В Москве и в Подмосковье сохранится солнечная погода, без осадков. Ветер северо-западный, 1-6 метров в секунду. Температура в столице ноль - минус 3, по области минус 4 - плюс 1, что на 3 градуса ниже климатической нормы", - рассказал Тишковец.
По его словам, атмосферное давление будет меняться мало и составит 757 миллиметров ртутного столба.
Вид с набережной Тараса Шевченко на здания Московского международного делового центра Москва-Сити в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Москвичам рассказали о погоде 8 марта
Вчера, 03:48
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Евгений ТишковецПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала