https://ria.ru/20240306/pogoda-1931367675.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 06.03.2024
Москвичам рассказали о погоде в среду
Солнечная погода, без осадков и не выше нуля ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T08:59
2024-03-06T08:59
2024-03-06T08:59
общество
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московская область (подмосковье)
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Солнечная погода, без осадков и не выше нуля ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится гребнем скандинавского антициклона, а значит, погода будет "миллион на миллион". В Москве и в Подмосковье сохранится солнечная погода, без осадков. Ветер северо-западный, 1-6 метров в секунду. Температура в столице ноль - минус 3, по области минус 4 - плюс 1, что на 3 градуса ниже климатической нормы", - рассказал Тишковец. По его словам, атмосферное давление будет меняться мало и составит 757 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20240305/pogoda-1931125300.html
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общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в среду
Синоптик Тишковец: в Москве в среду ожидается солнечная погода и не выше нуля