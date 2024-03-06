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Полиция установила участников подросткового конфликта в Челябинской области - РИА Новости, 06.03.2024
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16:25 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/podrostki-1931512545.html
Полиция установила участников подросткового конфликта в Челябинской области
Полиция установила участников подросткового конфликта в Челябинской области - РИА Новости, 06.03.2024
Полиция установила участников подросткового конфликта в Челябинской области
Полиция установила участников конфликта в Аргаяшском районе Челябинской области, где девочки-подростки избивали другую девочку, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T16:25
2024-03-06T16:25
происшествия
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 6 мар – РИА Новости. Полиция установила участников конфликта в Аргаяшском районе Челябинской области, где девочки-подростки избивали другую девочку, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону. В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Аргяшу и Долгогодеревенскому, размещено видео, где девочки-подростки избивают девочку, за этим наблюдает компания молодых людей, все происходящее снимают на видео. Девочку бьют по лицу, таскают за волосы, толкают, валят на снег, за кадром слышатся нецензурные подбадривания окружающих. По данным полиции, в правоохранительные органы поступило заявление от мамы пострадавшей девочки. "Оперативно все участники конфликта были установлены и опрошены. Продолжается работа как с детьми, так и с родителями и педагогами", - сказали в пресс-службе. Там добавили, что активным участникам конфликта 15 и 16 лет, их родители будут привлечены к административной ответственности, а школьницы будут поставлены на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. По данным прокуратуры региона, организована проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в связи публикацией в СМИ об избиении несовершеннолетней в Аргаяшском районе. "По результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования", - поясняет ведомство. Кроме того, в следственном управлении СК РФ по Челябинской области в связи с инцидентом организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 117 УК РФ (истязание). В ходе проверки будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего, поясняет СУСК.
https://ria.ru/20240215/kriminal-1927370287.html
https://ria.ru/20240220/napadenie-1928466432.html
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происшествия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Полиция установила участников подросткового конфликта в Челябинской области

Полиция установила участниц драки, избивавших девочку в Аргаяшском районе

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 6 мар – РИА Новости. Полиция установила участников конфликта в Аргаяшском районе Челябинской области, где девочки-подростки избивали другую девочку, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Аргяшу и Долгогодеревенскому, размещено видео, где девочки-подростки избивают девочку, за этим наблюдает компания молодых людей, все происходящее снимают на видео. Девочку бьют по лицу, таскают за волосы, толкают, валят на снег, за кадром слышатся нецензурные подбадривания окружающих.
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По данным полиции, в правоохранительные органы поступило заявление от мамы пострадавшей девочки. "Оперативно все участники конфликта были установлены и опрошены. Продолжается работа как с детьми, так и с родителями и педагогами", - сказали в пресс-службе.
Там добавили, что активным участникам конфликта 15 и 16 лет, их родители будут привлечены к административной ответственности, а школьницы будут поставлены на учет в комиссии по делам несовершеннолетних.
По данным прокуратуры региона, организована проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в связи публикацией в СМИ об избиении несовершеннолетней в Аргаяшском районе. "По результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования", - поясняет ведомство.
Кроме того, в следственном управлении СК РФ по Челябинской области в связи с инцидентом организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 117 УК РФ (истязание). В ходе проверки будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего, поясняет СУСК.
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ПроисшествияЧелябинская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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