https://ria.ru/20240306/pobeditel-1931342447.html

Донецкий исполнитель Дима Ом стал победителем Национальной премии

Донецкий исполнитель Дима Ом стал победителем Национальной премии - РИА Новости, 06.03.2024

Донецкий исполнитель Дима Ом стал победителем Национальной премии

Донецкий исполнитель Дима Ом стал победителем III Национальной премии интернет-контента за музыкальный клип о проблемах с водоснабжением в Донецке, передает... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T00:09

2024-03-06T00:09

2024-03-06T00:54

всемирный фестиваль молодежи — 2024

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

институт развития интернета

владимир путин

россия

донбасс

донецк

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СОЧИ, 5 мар - РИА Новости. Донецкий исполнитель Дима Ом стал победителем III Национальной премии интернет-контента за музыкальный клип о проблемах с водоснабжением в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. Церемония награждения первых победителей III Национальной премии интернет-контента прошла во вторник в концертном комплексе "Роза Холл". "Я предполагаю, что 97% людей, присутствующих в зале, не знают, кто я. Это не страшно. Донбасс, и я в его числе, в надежных руках, я вас уверяю", - сказал Дмитрий Пахомов (Дима Ом) после вручения премии. Он добавил, что считает себя исполнителем, который говорит смыслами своего региона - Донбасса. "Донбасс - уже Россия. Он уже Россия. Дима дома. И закрывать глаза на какие-то вещи, дабы у тебя не отменили концерты, я считаю в современном мире малодушием", - добавил он. Пахомов добавил, что в Донецке погибают русские люди, которые "защищают наши рубежи", и предложил почтить их память минутой молчания. Все участники церемонии встали. Церемония награждения победителей Национальной премии интернет-контента в 2024 году проходит в два этапа. Первая часть прошла в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Второй блок победителей отметят 30 мая на торжественной церемонии в Москве. Награда была учреждена Институтом развития интернета в 2021 году для популяризации созидательного онлайн-контента и его авторов. В 2023 году премия состоялась во второй раз и прошла в двух частях. Победителей выбрали в 36 номинациях. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://radiosputnik.ru/20240305/festival-1931304445.html

https://ria.ru/20240304/festival-1930936897.html

россия

донбасс

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), институт развития интернета, владимир путин, россия, донбасс, донецк