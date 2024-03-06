https://ria.ru/20240306/petarda-1931577588.html
Жительницу КБР осудят за продажу петарды, от которой пострадал ребенок
Жительницу КБР осудят за продажу петарды, от которой пострадал ребенок - РИА Новости, 06.03.2024
Жительницу КБР осудят за продажу петарды, от которой пострадал ребенок
Следователи в Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в продаже некачественных петард, от взрыва... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T20:12
2024-03-06T20:12
2024-03-06T20:12
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НАЛЬЧИК, 6 мар – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в продаже некачественных петард, от взрыва одной из которых ребенок лишился пальцев руки, сообщило СУ СК РФ по региону. По данным следствия, 54-летняя женщина еще в 2020 году приобрела семь пиротехнических изделий. "12 декабря 2023 года в сельском поселении Чегем-2, несмотря на очевидные следы порчи изделия и истечение срока годности, в нарушение федерального законодательства, запрещающего реализацию пиротехнических изделий лицам, не достигшим 16-летнего возраста, она продала две петарды несовершеннолетнему 2009 года рождения", - говорится в сообщении. Уточняется, что при использовании одна из петард после активации сразу же взорвалась в руке ребенка, в результате ему оторвало пальцы на руке. Женщине предъявлено обвинение по статье "Сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекший по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью" УК РФ, санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы. Уголовное дело передано в суд.
https://ria.ru/20240219/petarda-1928267385.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Жительницу КБР осудят за продажу петарды, от которой пострадал ребенок
Жительницу КБР осудят за продажу петарды, от взрыва которой пострадал ребенок
НАЛЬЧИК, 6 мар – РИА Новости.
Следователи в Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в продаже некачественных петард, от взрыва одной из которых ребенок лишился пальцев руки, сообщило СУ
СК РФ по региону.
По данным следствия, 54-летняя женщина еще в 2020 году приобрела семь пиротехнических изделий.
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"12 декабря 2023 года в сельском поселении Чегем-2, несмотря на очевидные следы порчи изделия и истечение срока годности, в нарушение федерального законодательства, запрещающего реализацию пиротехнических изделий лицам, не достигшим 16-летнего возраста, она продала две петарды несовершеннолетнему 2009 года рождения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что при использовании одна из петард после активации сразу же взорвалась в руке ребенка, в результате ему оторвало пальцы на руке.
Женщине предъявлено обвинение по статье "Сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекший по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью" УК РФ, санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы.
Уголовное дело передано в суд.
В Саратовской области ребенку оторвало петардой четыре пальца