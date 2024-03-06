https://ria.ru/20240306/petarda-1931577588.html

Жительницу КБР осудят за продажу петарды, от которой пострадал ребенок

Жительницу КБР осудят за продажу петарды, от которой пострадал ребенок - РИА Новости, 06.03.2024

Жительницу КБР осудят за продажу петарды, от которой пострадал ребенок

Следователи в Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в продаже некачественных петард, от взрыва... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T20:12

2024-03-06T20:12

2024-03-06T20:12

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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НАЛЬЧИК, 6 мар – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в продаже некачественных петард, от взрыва одной из которых ребенок лишился пальцев руки, сообщило СУ СК РФ по региону. По данным следствия, 54-летняя женщина еще в 2020 году приобрела семь пиротехнических изделий. "12 декабря 2023 года в сельском поселении Чегем-2, несмотря на очевидные следы порчи изделия и истечение срока годности, в нарушение федерального законодательства, запрещающего реализацию пиротехнических изделий лицам, не достигшим 16-летнего возраста, она продала две петарды несовершеннолетнему 2009 года рождения", - говорится в сообщении. Уточняется, что при использовании одна из петард после активации сразу же взорвалась в руке ребенка, в результате ему оторвало пальцы на руке. Женщине предъявлено обвинение по статье "Сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекший по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью" УК РФ, санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы. Уголовное дело передано в суд.

https://ria.ru/20240219/petarda-1928267385.html

https://ria.ru/20240102/petarda-1919493803.html

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия