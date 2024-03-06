https://ria.ru/20240306/peskov-1931588612.html

Песков рассказал о финансировании инициатив, озвученных Путиным в послании

Песков рассказал о финансировании инициатив, озвученных Путиным в послании - РИА Новости, 06.03.2024

Песков рассказал о финансировании инициатив, озвученных Путиным в послании

Вопросы финансирования озвученных президентом России Владимиром Путиным на послании инициатив прорабатываются в правительстве, работа в самом разгаре, сейчас... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T21:23

2024-03-06T21:23

2024-03-06T21:23

россия

дмитрий песков

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915756103_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_52268c526c32133712e282a2929fb898.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Вопросы финансирования озвученных президентом России Владимиром Путиным на послании инициатив прорабатываются в правительстве, работа в самом разгаре, сейчас формируется перечень поручений, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Этот вопрос уже идет в правительстве, идет обсуждение, проработка вопросов. Формируется перечень поручений по посланию, как раз работа в разгаре. Частично вопросы финансирования будут и в закрытой части этого совещания (по развитию юга России) рассматриваться, что нормальная практика. Возможны разные схемы финансирования", - сказал он в эфире "Первого канала".

https://ria.ru/20240304/poslanie-1931023424.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий песков, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , общество