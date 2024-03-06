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Песков рассказал о финансировании инициатив, озвученных Путиным в послании - РИА Новости, 06.03.2024
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21:23 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/peskov-1931588612.html
Песков рассказал о финансировании инициатив, озвученных Путиным в послании
Песков рассказал о финансировании инициатив, озвученных Путиным в послании - РИА Новости, 06.03.2024
Песков рассказал о финансировании инициатив, озвученных Путиным в послании
Вопросы финансирования озвученных президентом России Владимиром Путиным на послании инициатив прорабатываются в правительстве, работа в самом разгаре, сейчас... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T21:23
2024-03-06T21:23
россия
дмитрий песков
владимир путин
послание президента федеральному собранию —  2024 
общество
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Вопросы финансирования озвученных президентом России Владимиром Путиным на послании инициатив прорабатываются в правительстве, работа в самом разгаре, сейчас формируется перечень поручений, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Этот вопрос уже идет в правительстве, идет обсуждение, проработка вопросов. Формируется перечень поручений по посланию, как раз работа в разгаре. Частично вопросы финансирования будут и в закрытой части этого совещания (по развитию юга России) рассматриваться, что нормальная практика. Возможны разные схемы финансирования", - сказал он в эфире "Первого канала".
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россия, дмитрий песков, владимир путин, послание президента федеральному собранию —  2024 , общество
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Общество
Песков рассказал о финансировании инициатив, озвученных Путиным в послании

Песков: финансирование инициатив, озвученных Путиным в послании, прорабатывают

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Вопросы финансирования озвученных президентом России Владимиром Путиным на послании инициатив прорабатываются в правительстве, работа в самом разгаре, сейчас формируется перечень поручений, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Этот вопрос уже идет в правительстве, идет обсуждение, проработка вопросов. Формируется перечень поручений по посланию, как раз работа в разгаре. Частично вопросы финансирования будут и в закрытой части этого совещания (по развитию юга России) рассматриваться, что нормальная практика. Возможны разные схемы финансирования", - сказал он в эфире "Первого канала".
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Послание Путина смотрели 61,3 процента телезрителей
4 марта, 14:39
 
РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинПослание президента Федеральному Собранию —  2024 Общество
 
 
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