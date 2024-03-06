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Песков пообещал помочь с доставкой военнослужащим СВО плееров - РИА Новости, 06.03.2024
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17:09 06.03.2024 (обновлено: 17:11 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/peskov-1931524855.html
Песков пообещал помочь с доставкой военнослужащим СВО плееров
Песков пообещал помочь с доставкой военнослужащим СВО плееров - РИА Новости, 06.03.2024
Песков пообещал помочь с доставкой военнослужащим СВО плееров
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал помочь с доставкой военнослужащим специальной военной операции плееров и журналов. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T17:09
2024-03-06T17:11
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
российское общество "знание"
дмитрий песков
россия
общество
владимир путин
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал помочь с доставкой военнослужащим специальной военной операции плееров и журналов. В ходе марафона "Знание.Первые" к Пескову обратились с просьбой помочь доставить военнослужащим СВО mp3-плееры и журналы. Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024. "Нас с вами сейчас слышит огромное количество волонтерских организаций, ваших коллег, которые занимаются постоянной помощью нашим ребятам, которые там на фронте. Нас с вами слышит и "Народный фронт", который уже на протяжении двух лет работает, не жалея себя, собирает и транспортные средства, и денежные средства, и медикаменты и отправляет регулярно на фронт. Я обязательно узнаю у организаторов ваши координаты, и мы попробуем так скоординироваться, чтобы вот эти ваши пожелания тоже вошли в перечень того, что востребовано нашими ребятами", - ответил Песков. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240207/svo-1925907513.html
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федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), российское общество "знание", дмитрий песков, россия, общество, владимир путин, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Российское общество "Знание", Дмитрий Песков, Россия, Общество, Владимир Путин, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Песков пообещал помочь с доставкой военнослужащим СВО плееров

Песков пообещал помочь с доставкой военнослужащим СВО плееров и журналов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДмитрий Песков выступает с лекцией на тему: "Образ России: реальность и навязанные стереотипы" в рамках всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Дмитрий Песков выступает с лекцией на тему: Образ России: реальность и навязанные стереотипы в рамках всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков выступает с лекцией на тему: "Образ России: реальность и навязанные стереотипы" в рамках всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Читать ria.ru в
СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал помочь с доставкой военнослужащим специальной военной операции плееров и журналов.
В ходе марафона "Знание.Первые" к Пескову обратились с просьбой помочь доставить военнослужащим СВО mp3-плееры и журналы. Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024.
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Песков рассказал о целях СВО
7 февраля, 12:57
"Нас с вами сейчас слышит огромное количество волонтерских организаций, ваших коллег, которые занимаются постоянной помощью нашим ребятам, которые там на фронте. Нас с вами слышит и "Народный фронт", который уже на протяжении двух лет работает, не жалея себя, собирает и транспортные средства, и денежные средства, и медикаменты и отправляет регулярно на фронт. Я обязательно узнаю у организаторов ваши координаты, и мы попробуем так скоординироваться, чтобы вот эти ваши пожелания тоже вошли в перечень того, что востребовано нашими ребятами", - ответил Песков.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает с лекцией на тему: Образ России: реальность и навязанные стереотипы в рамках всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
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Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Российское общество "Знание"Дмитрий ПесковРоссияОбществоВладимир ПутинВсемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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