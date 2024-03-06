Песков пообещал помочь с доставкой военнослужащим СВО плееров
Песков пообещал помочь с доставкой военнослужащим СВО плееров и журналов
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДмитрий Песков выступает с лекцией на тему: "Образ России: реальность и навязанные стереотипы" в рамках всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Дмитрий Песков выступает с лекцией на тему: "Образ России: реальность и навязанные стереотипы" в рамках всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал помочь с доставкой военнослужащим специальной военной операции плееров и журналов.
В ходе марафона "Знание.Первые" к Пескову обратились с просьбой помочь доставить военнослужащим СВО mp3-плееры и журналы. Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024.
"Нас с вами сейчас слышит огромное количество волонтерских организаций, ваших коллег, которые занимаются постоянной помощью нашим ребятам, которые там на фронте. Нас с вами слышит и "Народный фронт", который уже на протяжении двух лет работает, не жалея себя, собирает и транспортные средства, и денежные средства, и медикаменты и отправляет регулярно на фронт. Я обязательно узнаю у организаторов ваши координаты, и мы попробуем так скоординироваться, чтобы вот эти ваши пожелания тоже вошли в перечень того, что востребовано нашими ребятами", - ответил Песков.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.