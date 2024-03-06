https://ria.ru/20240306/peskov-1931524855.html

Песков пообещал помочь с доставкой военнослужащим СВО плееров

Песков пообещал помочь с доставкой военнослужащим СВО плееров - РИА Новости, 06.03.2024

Песков пообещал помочь с доставкой военнослужащим СВО плееров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал помочь с доставкой военнослужащим специальной военной операции плееров и журналов. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T17:09

2024-03-06T17:09

2024-03-06T17:11

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

российское общество "знание"

дмитрий песков

россия

общество

владимир путин

всемирный фестиваль молодежи — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931455427_0:0:2964:1667_1920x0_80_0_0_857db251816d543d781f2dcd92e52f98.jpg

СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал помочь с доставкой военнослужащим специальной военной операции плееров и журналов. В ходе марафона "Знание.Первые" к Пескову обратились с просьбой помочь доставить военнослужащим СВО mp3-плееры и журналы. Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024. "Нас с вами сейчас слышит огромное количество волонтерских организаций, ваших коллег, которые занимаются постоянной помощью нашим ребятам, которые там на фронте. Нас с вами слышит и "Народный фронт", который уже на протяжении двух лет работает, не жалея себя, собирает и транспортные средства, и денежные средства, и медикаменты и отправляет регулярно на фронт. Я обязательно узнаю у организаторов ваши координаты, и мы попробуем так скоординироваться, чтобы вот эти ваши пожелания тоже вошли в перечень того, что востребовано нашими ребятами", - ответил Песков. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240207/svo-1925907513.html

https://ria.ru/20240306/festival-1931489985.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), российское общество "знание", дмитрий песков, россия, общество, владимир путин, всемирный фестиваль молодежи — 2024