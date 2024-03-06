https://ria.ru/20240306/peskov-1931518951.html

Песков рассказал о значении креативных индустрий для российской экономики

Песков рассказал о значении креативных индустрий для российской экономики - РИА Новости, 06.03.2024

Песков рассказал о значении креативных индустрий для российской экономики

Креативные индустрии - очень важная сфера развития экономики РФ, ее доля в ВВП будет возрастать, власти уже помогают им и будут продолжать поддерживать, заявил... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T16:51

2024-03-06T16:51

2024-03-06T16:51

россия

хабаровск

китай

дмитрий песков

владимир путин

российское общество "знание"

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Креативные индустрии - очень важная сфера развития экономики РФ, ее доля в ВВП будет возрастать, власти уже помогают им и будут продолжать поддерживать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание". "То, что для государства это очень важный сектор экономики, это однозначно, и по мере развития технологий, по мере развития спроса на продукцию этого сектора, то есть креативной индустрии - а этот спрос - он был всегда, и он всегда будет тренд роста демонстрировать - будет возрастать и доля этого сектора в общем объеме того самого валового внутреннего продукта, который мы с вами производим", - сказал Песков. По его словам, это чрезвычайно важно, это поддерживается и отрадно, что креативные индустрии в России развиваются в самых различных регионах, в том числе самых удаленных. Он привел пример, что недавно президент РФ Владимир Путин встречался с мультипликаторами в Хабаровске, там ребята открыли свою студию, которая сейчас пользуется безумным успехом в Китае и в других странах. "И на примере этой студии я могу сказать, что конечно же, креативному сектору государство будет помогать и уже помогает", - сказал Песков. Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240306/molodezh-1931465754.html

https://ria.ru/20240306/upravlentsy-1931491112.html

россия

хабаровск

китай

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россия, хабаровск, китай, дмитрий песков, владимир путин, российское общество "знание", федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, экономика