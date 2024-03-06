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Россия умеет делать самые лучшие в мире мероприятия, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2024
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16:25 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/peskov-1931512434.html
Россия умеет делать самые лучшие в мире мероприятия, заявил Песков
Россия умеет делать самые лучшие в мире мероприятия, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2024
Россия умеет делать самые лучшие в мире мероприятия, заявил Песков
Россия известна тем, что может и умеет делать самые лучшие в мире мероприятия, это относится и к проходящему в эти дни Всемирному фестивалю молодёжи, заявил... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T16:25
2024-03-06T16:25
дмитрий песков
россия
всемирный фестиваль молодежи — 2024
общество
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Россия известна тем, что может и умеет делать самые лучшие в мире мероприятия, это относится и к проходящему в эти дни Всемирному фестивалю молодёжи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это огромная, сложная организация, в подготовке задействованы, без преувеличения, наверное, тысячи людей. Но наша страна известна тем, что она может и умеет делать самые лучшие в мире мероприятия. Такие, как этот фестиваль", - заявил Песков журналистам на площадке Всемирного фестиваля молодёжи. Он выразил надежду на то, что это далеко не заключительный фестиваль и он будет повторяться.
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дмитрий песков, россия, всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество
Дмитрий Песков, Россия, Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Общество
Россия умеет делать самые лучшие в мире мероприятия, заявил Песков

Песков: РФ умеет делать самые лучшие в мире мероприятия такие, как ВФМ-2024

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДмитрий Песков выступает с лекцией на тему: "Образ России: реальность и навязанные стереотипы" в рамках всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Дмитрий Песков выступает с лекцией на тему: Образ России: реальность и навязанные стереотипы в рамках всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков выступает с лекцией на тему: "Образ России: реальность и навязанные стереотипы" в рамках всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Читать ria.ru в
СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Россия известна тем, что может и умеет делать самые лучшие в мире мероприятия, это относится и к проходящему в эти дни Всемирному фестивалю молодёжи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это огромная, сложная организация, в подготовке задействованы, без преувеличения, наверное, тысячи людей. Но наша страна известна тем, что она может и умеет делать самые лучшие в мире мероприятия. Такие, как этот фестиваль", - заявил Песков журналистам на площадке Всемирного фестиваля молодёжи.
Он выразил надежду на то, что это далеко не заключительный фестиваль и он будет повторяться.
Дмитрий Песков выступает с лекцией на тему: Образ России: реальность и навязанные стереотипы в рамках всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
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