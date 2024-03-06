https://ria.ru/20240306/peskov-1931512434.html
Россия умеет делать самые лучшие в мире мероприятия, заявил Песков
Россия умеет делать самые лучшие в мире мероприятия, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2024
Россия умеет делать самые лучшие в мире мероприятия, заявил Песков
Россия известна тем, что может и умеет делать самые лучшие в мире мероприятия, это относится и к проходящему в эти дни Всемирному фестивалю молодёжи, заявил... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T16:25
2024-03-06T16:25
2024-03-06T16:25
дмитрий песков
россия
всемирный фестиваль молодежи — 2024
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931458026_0:142:3146:1911_1920x0_80_0_0_f533e117b21f975b740a4dcc610185f5.jpg
СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Россия известна тем, что может и умеет делать самые лучшие в мире мероприятия, это относится и к проходящему в эти дни Всемирному фестивалю молодёжи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это огромная, сложная организация, в подготовке задействованы, без преувеличения, наверное, тысячи людей. Но наша страна известна тем, что она может и умеет делать самые лучшие в мире мероприятия. Такие, как этот фестиваль", - заявил Песков журналистам на площадке Всемирного фестиваля молодёжи. Он выразил надежду на то, что это далеко не заключительный фестиваль и он будет повторяться.
https://ria.ru/20240306/festival-1931489985.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931458026_413:0:3145:2048_1920x0_80_0_0_ae96f2befc7ad1d792c229e682e7b859.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия, всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество
Дмитрий Песков, Россия, Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Общество
Россия умеет делать самые лучшие в мире мероприятия, заявил Песков
Песков: РФ умеет делать самые лучшие в мире мероприятия такие, как ВФМ-2024
СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Россия известна тем, что может и умеет делать самые лучшие в мире мероприятия, это относится и к проходящему в эти дни Всемирному фестивалю молодёжи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это огромная, сложная организация, в подготовке задействованы, без преувеличения, наверное, тысячи людей. Но наша страна известна тем, что она может и умеет делать самые лучшие в мире мероприятия. Такие, как этот фестиваль", - заявил Песков журналистам на площадке Всемирного фестиваля молодёжи.
Он выразил надежду на то, что это далеко не заключительный фестиваль и он будет повторяться.
Песков рассказал, какое наследие оставит фестиваль молодежи