https://ria.ru/20240306/peskov-1931512434.html

Россия умеет делать самые лучшие в мире мероприятия, заявил Песков

Россия умеет делать самые лучшие в мире мероприятия, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2024

Россия умеет делать самые лучшие в мире мероприятия, заявил Песков

Россия известна тем, что может и умеет делать самые лучшие в мире мероприятия, это относится и к проходящему в эти дни Всемирному фестивалю молодёжи, заявил... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T16:25

2024-03-06T16:25

2024-03-06T16:25

дмитрий песков

россия

всемирный фестиваль молодежи — 2024

общество

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Россия известна тем, что может и умеет делать самые лучшие в мире мероприятия, это относится и к проходящему в эти дни Всемирному фестивалю молодёжи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это огромная, сложная организация, в подготовке задействованы, без преувеличения, наверное, тысячи людей. Но наша страна известна тем, что она может и умеет делать самые лучшие в мире мероприятия. Такие, как этот фестиваль", - заявил Песков журналистам на площадке Всемирного фестиваля молодёжи. Он выразил надежду на то, что это далеко не заключительный фестиваль и он будет повторяться.

https://ria.ru/20240306/festival-1931489985.html

россия

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дмитрий песков, россия, всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество