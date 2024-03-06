https://ria.ru/20240306/peskov-1931471649.html

Песков рассказал об отношениях России и США

Песков рассказал об отношениях России и США - РИА Новости, 06.03.2024

Песков рассказал об отношениях России и США

Отношений между Россией и США хуже, чем сейчас, еще не было, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T14:32

2024-03-06T14:32

2024-03-06T14:32

россия

сша

дмитрий песков

владимир путин

российское общество "знание"

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Отношений между Россией и США хуже, чем сейчас, еще не было, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сейчас не очень обстановка в наших отношениях - хуже, наверное, еще не было", - сказал Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание". Марафон проводится на Всемирном фестивале молодежи, который проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь, РИА Новости - его генеральный информационный партнер.

https://ria.ru/20240306/rossiya-1931462776.html

россия

сша

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россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, российское общество "знание", федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024