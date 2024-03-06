https://ria.ru/20240306/peskov-1931471649.html
Песков рассказал об отношениях России и США
Песков рассказал об отношениях России и США - РИА Новости, 06.03.2024
Песков рассказал об отношениях России и США
Отношений между Россией и США хуже, чем сейчас, еще не было, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T14:32
2024-03-06T14:32
2024-03-06T14:32
россия
сша
дмитрий песков
владимир путин
российское общество "знание"
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Отношений между Россией и США хуже, чем сейчас, еще не было, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сейчас не очень обстановка в наших отношениях - хуже, наверное, еще не было", - сказал Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание". Марафон проводится на Всемирном фестивале молодежи, который проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь, РИА Новости - его генеральный информационный партнер.
https://ria.ru/20240306/rossiya-1931462776.html
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россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, российское общество "знание", федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Российское общество "Знание", Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Песков рассказал об отношениях России и США
Песков: отношений между Россией и США хуже, чем сейчас, не было