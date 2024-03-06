Россия никогда не вмешивалась в американские выборы, заявил Песков
Песков: РФ никогда не вмешивалась в выборы США и в этот раз не будет
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДмитрий Песков выступает с лекцией на тему: "Образ России: реальность и навязанные стереотипы" в рамках всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Дмитрий Песков выступает с лекцией на тему: "Образ России: реальность и навязанные стереотипы" в рамках всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Россия никогда не вмешивалась в американские выборы, никогда не диктует кому и как жить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"После прошлых выборов из вашего кармана (американских налогоплательщиков - ред.) взяли сколько-то денег и потратили на расследование того, было ли российское вмешательство в выборы США, и потом ваша же генеральная прокуратура пришла к выводу, что не было, и парламентская комиссия пришла к выводу, что не было российского вмешательства. Это не мы сказали, это сказали ваши политики за ваши деньги, устроив никому не понятное расследование, но так было. И в этот раз мы не собираемся вмешиваться", - сказал Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание".
Он отметил, что Россия никогда не диктует кому, как жить.
"Но мы не хотим, чтоб нам диктовали. И поэтому, конечно же, мы будем пресекать любые попытки, если кто-то будет вмешиваться в наши выборы" ,- добавил Песков.
Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.