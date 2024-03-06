https://ria.ru/20240306/peskov-1931467704.html

Россия никогда не вмешивалась в американские выборы, заявил Песков

Россия никогда не вмешивалась в американские выборы, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2024

Россия никогда не вмешивалась в американские выборы, заявил Песков

Россия никогда не вмешивалась в американские выборы, никогда не диктует кому и как жить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T14:18

2024-03-06T14:18

2024-03-06T14:18

политика

россия

сша

дмитрий песков

владимир путин

российское общество "знание"

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Россия никогда не вмешивалась в американские выборы, никогда не диктует кому и как жить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "После прошлых выборов из вашего кармана (американских налогоплательщиков - ред.) взяли сколько-то денег и потратили на расследование того, было ли российское вмешательство в выборы США, и потом ваша же генеральная прокуратура пришла к выводу, что не было, и парламентская комиссия пришла к выводу, что не было российского вмешательства. Это не мы сказали, это сказали ваши политики за ваши деньги, устроив никому не понятное расследование, но так было. И в этот раз мы не собираемся вмешиваться", - сказал Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание". Он отметил, что Россия никогда не диктует кому, как жить. "Но мы не хотим, чтоб нам диктовали. И поэтому, конечно же, мы будем пресекать любые попытки, если кто-то будет вмешиваться в наши выборы" ,- добавил Песков. Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240306/rossiya-1931462776.html

https://ria.ru/20240306/peskov-1931462018.html

https://ria.ru/20240306/voyna-1931464493.html

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политика, россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, российское общество "знание", федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024