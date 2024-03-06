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Россия никогда не вмешивалась в американские выборы, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2024
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14:18 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/peskov-1931467704.html
Россия никогда не вмешивалась в американские выборы, заявил Песков
Россия никогда не вмешивалась в американские выборы, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2024
Россия никогда не вмешивалась в американские выборы, заявил Песков
Россия никогда не вмешивалась в американские выборы, никогда не диктует кому и как жить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T14:18
2024-03-06T14:18
политика
россия
сша
дмитрий песков
владимир путин
российское общество "знание"
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Россия никогда не вмешивалась в американские выборы, никогда не диктует кому и как жить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "После прошлых выборов из вашего кармана (американских налогоплательщиков - ред.) взяли сколько-то денег и потратили на расследование того, было ли российское вмешательство в выборы США, и потом ваша же генеральная прокуратура пришла к выводу, что не было, и парламентская комиссия пришла к выводу, что не было российского вмешательства. Это не мы сказали, это сказали ваши политики за ваши деньги, устроив никому не понятное расследование, но так было. И в этот раз мы не собираемся вмешиваться", - сказал Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание". Он отметил, что Россия никогда не диктует кому, как жить. "Но мы не хотим, чтоб нам диктовали. И поэтому, конечно же, мы будем пресекать любые попытки, если кто-то будет вмешиваться в наши выборы" ,- добавил Песков. Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240306/rossiya-1931462776.html
https://ria.ru/20240306/peskov-1931462018.html
https://ria.ru/20240306/voyna-1931464493.html
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политика, россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, российское общество "знание", федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024
Политика, Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Российское общество "Знание", Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия никогда не вмешивалась в американские выборы, заявил Песков

Песков: РФ никогда не вмешивалась в выборы США и в этот раз не будет

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДмитрий Песков выступает с лекцией на тему: "Образ России: реальность и навязанные стереотипы" в рамках всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Дмитрий Песков выступает с лекцией на тему: Образ России: реальность и навязанные стереотипы в рамках всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков выступает с лекцией на тему: "Образ России: реальность и навязанные стереотипы" в рамках всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Читать ria.ru в
СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Россия никогда не вмешивалась в американские выборы, никогда не диктует кому и как жить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"После прошлых выборов из вашего кармана (американских налогоплательщиков - ред.) взяли сколько-то денег и потратили на расследование того, было ли российское вмешательство в выборы США, и потом ваша же генеральная прокуратура пришла к выводу, что не было, и парламентская комиссия пришла к выводу, что не было российского вмешательства. Это не мы сказали, это сказали ваши политики за ваши деньги, устроив никому не понятное расследование, но так было. И в этот раз мы не собираемся вмешиваться", - сказал Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает с лекцией в рамках Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
России не нравятся руководители США, оскорбляющие ее лидера, заявил Песков
Вчера, 14:05
Он отметил, что Россия никогда не диктует кому, как жить.
"Но мы не хотим, чтоб нам диктовали. И поэтому, конечно же, мы будем пресекать любые попытки, если кто-то будет вмешиваться в наши выборы" ,- добавил Песков.
Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024.
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Россия и США должны говорить, несмотря на разность интересов, заявил Песков
Вчера, 14:04
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время посещения выставки, проходящей в рамках конференции по искусственному интеллекту AI Journey в Москве - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Песков назвал ядерную войну прощальным средством
Вчера, 14:11
 
ПолитикаРоссияСШАДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссийское общество "Знание"Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Всемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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