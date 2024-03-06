"Сделает командующим". На Украине забили тревогу из-за решения Зеленского
Экс-замминистра Тука: сторонники Зеленского займут новые должности в ВСУ
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Очередные кадровые перестановки в ВСУ могут привести к назначению некомпетентных сторонников Владимира Зеленского на новые должности , предположил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в интервью YouTube-каналу NewsRoom.
В конце прошлой недели украинский президент объявил, что предоставил главкому ВСУ Александру Сырскому карт-бланш на проведение собственной кадровой политики. Зеленский отметил, что ожидает предложений от генерала после его возвращения с линии фронта.
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"Это приведет, без сомнения, к большим кадровым изменениям <…>. Но приведет ли это к улучшению — очень сомневаюсь", — рассказал бывший чиновник.
Тука напомнил, что Александр Сырский является креатурой украинского президента и готов исполнять все его приказы. Экс-замминистра опасается, что новые командиры украинской армии, вероятно, будут назначаться без учета их компетенции — основным критерием станет лояльность Зеленскому и его команде. Такой принцип лишь усугубит текущее сложное положение ВСУ, добавил он.
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"Когда из капитанов (верных лично Зеленскому. — Прим. ред.) за полгода будут делать генералов, и делать их командующими — не хочу даже говорить, к чему приведет такая кадровая политика", — выразил мнение Тука.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале заявил, что в связи с просчетами на фронте намерен провести обновление руководства таких бригадами ВСУ на передовой. В свою очередь, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко указывал, что новые кадровые перестановки в командовании ВСУ связаны с началом расследований в отношении некоторых генералов.
В понедельник президент Украины Владимир Зеленский анонсировал очередные назначения в руководстве ВСУ без указания на конкретные должности и людей. По словам украинского президента, он привлечет к принятию решений "реальных боевых командиров".