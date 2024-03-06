https://ria.ru/20240306/perestanovki-1931351540.html

"Сделает командующим". На Украине забили тревогу из-за решения Зеленского

"Сделает командующим". На Украине забили тревогу из-за решения Зеленского - РИА Новости, 06.03.2024

"Сделает командующим". На Украине забили тревогу из-за решения Зеленского

Очередные кадровые перестановки в ВСУ могут привести к назначению некомпетентных сторонников Владимира Зеленского на новые должности , предположил бывший... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T03:35

2024-03-06T03:35

2024-03-06T03:35

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александр сырский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Очередные кадровые перестановки в ВСУ могут привести к назначению некомпетентных сторонников Владимира Зеленского на новые должности , предположил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в интервью YouTube-каналу NewsRoom.В конце прошлой недели украинский президент объявил, что предоставил главкому ВСУ Александру Сырскому карт-бланш на проведение собственной кадровой политики. Зеленский отметил, что ожидает предложений от генерала после его возвращения с линии фронта."Это приведет, без сомнения, к большим кадровым изменениям <…>. Но приведет ли это к улучшению — очень сомневаюсь", — рассказал бывший чиновник.Тука напомнил, что Александр Сырский является креатурой украинского президента и готов исполнять все его приказы. Экс-замминистра опасается, что новые командиры украинской армии, вероятно, будут назначаться без учета их компетенции — основным критерием станет лояльность Зеленскому и его команде. Такой принцип лишь усугубит текущее сложное положение ВСУ, добавил он."Когда из капитанов (верных лично Зеленскому. — Прим. ред.) за полгода будут делать генералов, и делать их командующими — не хочу даже говорить, к чему приведет такая кадровая политика", — выразил мнение Тука.Ранее главком ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале заявил, что в связи с просчетами на фронте намерен провести обновление руководства таких бригадами ВСУ на передовой. В свою очередь, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко указывал, что новые кадровые перестановки в командовании ВСУ связаны с началом расследований в отношении некоторых генералов.В понедельник президент Украины Владимир Зеленский анонсировал очередные назначения в руководстве ВСУ без указания на конкретные должности и людей. По словам украинского президента, он привлечет к принятию решений "реальных боевых командиров".

https://ria.ru/20240301/ukraina-1930186622.html

https://ria.ru/20240229/syrskiy-1930362581.html

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в мире, украина, владимир зеленский, георгий тука, александр сырский, вооруженные силы украины