https://ria.ru/20240306/otnosheniya-1931459113.html

Песков рассказал, какими Россия хотела бы видеть отношения между странами

Песков рассказал, какими Россия хотела бы видеть отношения между странами - РИА Новости, 06.03.2024

Песков рассказал, какими Россия хотела бы видеть отношения между странами

Россия хочет, чтобы отношения между государствами были взаимовыгодными, основывались на принципе учета взаимных интересов, но в мире не так, сказал... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T13:54

2024-03-06T13:54

2024-03-06T13:54

россия

дмитрий песков

российское общество "знание"

в мире

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Россия хочет, чтобы отношения между государствами были взаимовыгодными, основывались на принципе учета взаимных интересов, но в мире не так, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание". Мероприятие проходит на ВФМ-2024. Обращаясь к участникам встречи, Песков сказал, что раз они здесь, то они готовы слушать других и искать взаимной выгоды из этого общения, готовы уважать друг друга. "И если совсем все упростить, то такими же мы видим отношения между государствами. Мы хотим, чтобы они были взаимовыгодными, чтобы они основывались на принципах взаимного уважения, учета взаимных интересов, учета озабоченностей друг друга и так далее, и тому подобное. Однако, к сожалению, в мире не так", - сказал Песков. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240224/istoriya-1929188178.html

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россия, дмитрий песков, российское общество "знание", в мире, всемирный фестиваль молодежи — 2024