Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал, какими Россия хотела бы видеть отношения между странами - РИА Новости, 06.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:54 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/otnosheniya-1931459113.html
Песков рассказал, какими Россия хотела бы видеть отношения между странами
Песков рассказал, какими Россия хотела бы видеть отношения между странами - РИА Новости, 06.03.2024
Песков рассказал, какими Россия хотела бы видеть отношения между странами
Россия хочет, чтобы отношения между государствами были взаимовыгодными, основывались на принципе учета взаимных интересов, но в мире не так, сказал... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T13:54
2024-03-06T13:54
россия
дмитрий песков
российское общество "знание"
в мире
всемирный фестиваль молодежи — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931459663_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_d81d7e4cc0644b79e197f7cc67fea498.jpg
СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Россия хочет, чтобы отношения между государствами были взаимовыгодными, основывались на принципе учета взаимных интересов, но в мире не так, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание". Мероприятие проходит на ВФМ-2024. Обращаясь к участникам встречи, Песков сказал, что раз они здесь, то они готовы слушать других и искать взаимной выгоды из этого общения, готовы уважать друг друга. "И если совсем все упростить, то такими же мы видим отношения между государствами. Мы хотим, чтобы они были взаимовыгодными, чтобы они основывались на принципах взаимного уважения, учета взаимных интересов, учета озабоченностей друг друга и так далее, и тому подобное. Однако, к сожалению, в мире не так", - сказал Песков. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240224/istoriya-1929188178.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931459663_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_d788d99983a534f18a55086fbc8af277.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков, российское общество "знание", в мире, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, Дмитрий Песков, Российское общество "Знание", В мире, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Песков рассказал, какими Россия хотела бы видеть отношения между странами

Песков: Россия хочет, чтобы отношения между государствами были взаимовыгодными

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает с лекцией в рамках Dсемирного фестиваля молодежи
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает с лекцией в рамках Dсемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает с лекцией в рамках Dсемирного фестиваля молодежи
Читать ria.ru в
СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Россия хочет, чтобы отношения между государствами были взаимовыгодными, основывались на принципе учета взаимных интересов, но в мире не так, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание".
Мероприятие проходит на ВФМ-2024. Обращаясь к участникам встречи, Песков сказал, что раз они здесь, то они готовы слушать других и искать взаимной выгоды из этого общения, готовы уважать друг друга.
«
"И если совсем все упростить, то такими же мы видим отношения между государствами. Мы хотим, чтобы они были взаимовыгодными, чтобы они основывались на принципах взаимного уважения, учета взаимных интересов, учета озабоченностей друг друга и так далее, и тому подобное. Однако, к сожалению, в мире не так", - сказал Песков.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Российские военнослужащие разворачивают флаг России в селе Крынки. Кадр видео
Запад получил ответ на вопрос "хотят ли русские войны"
24 февраля, 08:00
 
РоссияДмитрий ПесковРоссийское общество "Знание"В миреВсемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала