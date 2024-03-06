https://ria.ru/20240306/otnosheniya-1931439222.html

Шувалов: развитие отношений с Китаем должно идти по всем каналам

Шувалов: развитие отношений с Китаем должно идти по всем каналам - РИА Новости, 06.03.2024

Шувалов: развитие отношений с Китаем должно идти по всем каналам

ВЭБ.РФ всячески поддерживает развитие отношений с Китаем: у России с КНР близкие дружественные контакты, включая личные - между лидерами двух стран, общая... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T13:00

2024-03-06T13:00

2024-03-06T13:00

вэб.рф (вэб)

дальневосточный федеральный университет

игорь шувалов

китай

россия

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. ВЭБ.РФ всячески поддерживает развитие отношений с Китаем: у России с КНР близкие дружественные контакты, включая личные - между лидерами двух стран, общая история и взаимодействие по большому числу направлений, этот диалог необходимо активно развивать заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Об этом он сообщил на встрече со студентами в Дальневосточном федеральном университете в рамках проходящей с 5 по 6 марта бизнес-миссия ВЭБ.РФ и Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Приморском крае. Глава ВЭБа подчеркнул, что российским вузам следует активнее привлекать китайских студентов, что позволит развить базу отношений между Россией и Китаем. "<…> Вузы России должны иметь серьезную амбицию по привлечению студентов из Китая. И в другую сторону российским студентам по обмену или в исключительных случаях, как первому образованию, надо стремиться получить образование и обмен опытом в Китае. Надо учиться в Китае, освоить язык, историю, познакомиться с традициями. Чтобы выстраивать экономические, политические и дипломатические отношения, надо активизировать подобные обмены (студентами)", - отметил Шувалов, слова которого привели в ВЭБе. Цель бизнес-миссии ВЭБа и АСИ в Приморском крае - вместе с представителями местной власти, жителями региона, предпринимателями и экспертами сформировать новые проекты и программы по развитию региона и cтраны в целом. В бизнес-миссии участвуют председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. В рамках обсуждений с руководством региона, муниципалитетами, местными экспертами и сообществами, команды определят ряд перспективных направлений для Приморского края: увеличение экспортного потенциала, развитие судостроительной промышленности, меры поддержки предпринимательства, напомнили в ВЭБе.

https://ria.ru/20240305/vebrf-1930957780.html

китай

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вэб.рф (вэб), дальневосточный федеральный университет, игорь шувалов, китай, россия