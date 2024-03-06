https://ria.ru/20240306/otkaz-1931372779.html

Отказы. Что делать, если чувства оказались невзаимными

Отказы. Что делать, если чувства оказались невзаимными - РИА Новости, 06.03.2024

Отказы. Что делать, если чувства оказались невзаимными

Влюбленность и симпатия не всегда взаимны, и в этом случае нас ждет болезненный отказ. Но многие романы вообще не начались из-за беспочвенной боязни отказа. Как перестать бояться неудачи, надо ли вообще считать неудачей невзаимную влюбленность, какие приемы помогут сделать отказ менее болезненным, и что делать, если вас все-таки "отшили".

2024-03-06T15:00

2024-03-06T15:00

2024-03-06T15:00

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Отказы. Что делать, если чувства оказались невзаимными Влюбленность и симпатия не всегда взаимны, и в этом случае нас ждет болезненный отказ. Но многие романы вообще не начались из-за беспочвенной боязни отказа. Как перестать бояться неудачи, надо ли вообще считать неудачей невзаимную влюбленность, какие приемы помогут сделать отказ менее болезненным, и что делать, если вас все-таки "отшили". audio/mpeg

Отказы. Что делать, если чувства оказались невзаимными Влюбленность и симпатия не всегда взаимны, и в этом случае нас ждет болезненный отказ. Но многие романы вообще не начались из-за беспочвенной боязни отказа. Как перестать бояться неудачи, надо ли вообще считать неудачей невзаимную влюбленность, какие приемы помогут сделать отказ менее болезненным, и что делать, если вас все-таки "отшили". audio/mpeg

Эксперт эпизода — психоаналитик, психолог-медиатор Ярославна Сырейщикова.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Полина Панина, Руслан ЖигаловПродюсер: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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