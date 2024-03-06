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Отказы. Что делать, если чувства оказались невзаимными
Отказы. Что делать, если чувства оказались невзаимными - РИА Новости, 06.03.2024
Отказы. Что делать, если чувства оказались невзаимными
Влюбленность и симпатия не всегда взаимны, и в этом случае нас ждет болезненный отказ. Но многие романы вообще не начались из-за беспочвенной боязни отказа. Как перестать бояться неудачи, надо ли вообще считать неудачей невзаимную влюбленность, какие приемы помогут сделать отказ менее болезненным, и что делать, если вас все-таки "отшили".
2024-03-06T15:00
2024-03-06T15:00
2024-03-06T15:00
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Отказы. Что делать, если чувства оказались невзаимными
Влюбленность и симпатия не всегда взаимны, и в этом случае нас ждет болезненный отказ. Но многие романы вообще не начались из-за беспочвенной боязни отказа. Как перестать бояться неудачи, надо ли вообще считать неудачей невзаимную влюбленность, какие приемы помогут сделать отказ менее болезненным, и что делать, если вас все-таки "отшили".
audio/mpeg
Отказы. Что делать, если чувства оказались невзаимными
Влюбленность и симпатия не всегда взаимны, и в этом случае нас ждет болезненный отказ. Но многие романы вообще не начались из-за беспочвенной боязни отказа. Как перестать бояться неудачи, надо ли вообще считать неудачей невзаимную влюбленность, какие приемы помогут сделать отказ менее болезненным, и что делать, если вас все-таки "отшили".
audio/mpeg
Эксперт эпизода — психоаналитик, психолог-медиатор Ярославна Сырейщикова.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Полина Панина, Руслан ЖигаловПродюсер: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти
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Нас двое, ВКонтакте, Подкаст, Любовь, влюбленность, отношения
Отказы. Что делать, если чувства оказались невзаимными
Влюбленность и симпатия не всегда взаимны, и в этом случае нас ждет болезненный отказ. Но многие романы вообще не начались из-за беспочвенной боязни отказа. Как перестать бояться неудачи, надо ли вообще считать неудачей невзаимную влюбленность, какие приемы помогут сделать отказ менее болезненным, и что делать, если вас все-таки "отшили".