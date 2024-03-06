https://ria.ru/20240306/oruzhie-1931558163.html

СМИ: Россия нашла легкий способ уничтожать дорогостоящее оружие из США

СМИ: Россия нашла легкий способ уничтожать дорогостоящее оружие из США - РИА Новости, 06.03.2024

СМИ: Россия нашла легкий способ уничтожать дорогостоящее оружие из США

Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams при помощи дешевых дронов "Упырь", пишет Asia Times. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T18:45

2024-03-06T18:45

2024-03-06T20:35

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams при помощи дешевых дронов "Упырь", пишет Asia Times."С 28 февраля русские уничтожили три танка Abrams. <…> Первые два были сбиты дешевыми российскими беспилотниками. <…> Беспилотник стоит около 500 долларов. Он изготовлен из пластика, а некоторые его детали напечатаны методом 3-D. Стоимость танка Abrams составляет более десяти миллионов долларов", — говорится в материале.Отмечается, что дрон может связываться с родственным дроном-ретранслятором, что увеличивает радиус его действия и делает эффективным в холмистой и застроенной местности.Автор статьи добавляет, что беспилотники также применялись для поражения БМП Bradley, более 50 из которых уже уничтожены.M1 Abrams — основной боевой танк США, серийный выпуск начался с 1980 года. Стоит на вооружении американской армии и морской пехоты, а также вооруженных сил Египта, Австралии, Марокко и некоторых ближневосточных государств. M1 Abrams — один из наиболее тяжелых танков, его боевая масса превышает 62 тонны. Он оснащен 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой. Танк имеет прочную броню лишь спереди, мощный двигатель с завышенным расходом топлива и теплоизлучением, ручное заряжание пушки вместо автоматического, уязвимый дополнительный двигатель и высокую цену.В среду командир одного из подразделений вооруженных сил, выполняющий задачи на Авдеевском направлении сообщил РИА Новости, что российские военные с первого выстрела подбили еще один танк Abrams.Ранее Минобороны сообщало об уничтожении двух танков Abrams в зоне проведения спецоперации. Один из них подбили с помощью дронов-камикадзе "Упырь". Как рассказал представитель предприятия — производителя этих беспилотников, машина вплотную приблизилась к позициям российских военных, которые сбили ей гусеницу из гранатомета РПГ-7. Затем они применили два БПЛА и сожгли остановленный танк.США обещали передать Киеву Abrams в количестве 31 единицы, СМИ сообщали о начале поставок в сентябре прошлого года. При этом, как писала газета The Wall Street Journal, украинские чиновники признавали, что появление у ВСУ этих машин не сможет изменить ситуацию на фронте.В Кремле не раз подчеркивали, что поставляемые Украине танки Abrams будут гореть, как и другая западная техника.

https://ria.ru/20240306/rossiya-1931516568.html

https://ria.ru/20240306/zelenskiy-1931490160.html

https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html

сша

украина

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технологии, сша, украина, киев, вооруженные силы украины