https://ria.ru/20240306/oruzhie-1931458524.html

Песков назвал условия, при которых Россия может применить ядерное оружие

Песков назвал условия, при которых Россия может применить ядерное оружие - РИА Новости, 06.03.2024

Песков назвал условия, при которых Россия может применить ядерное оружие

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условия, при которых РФ может применить ядерное оружие, которое трактуется в ядерной доктрине как... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T13:50

2024-03-06T13:50

2024-03-06T14:02

безопасность

россия

дмитрий песков

российское общество "знание"

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условия, при которых РФ может применить ядерное оружие, которое трактуется в ядерной доктрине как прощальное. "Все, что касается ядерного оружия, изложено у нас в ядерной доктрине. И если уйти от юридического языка, там это именно трактуется как прощальное оружие. Если что-то будет угрожать нашему существованию, нашей стране, вот тогда - ядерное оружие. Помимо этого (его применение - ред.) никак невозможно. Говорить об этом безответственно. Я в этом убежден", - сказал Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание". Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240218/posledstviya-1928073358.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, дмитрий песков, российское общество "знание", федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024