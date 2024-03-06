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Песков назвал условия, при которых Россия может применить ядерное оружие - РИА Новости, 06.03.2024
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13:50 06.03.2024 (обновлено: 14:02 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/oruzhie-1931458524.html
Песков назвал условия, при которых Россия может применить ядерное оружие
Песков назвал условия, при которых Россия может применить ядерное оружие - РИА Новости, 06.03.2024
Песков назвал условия, при которых Россия может применить ядерное оружие
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условия, при которых РФ может применить ядерное оружие, которое трактуется в ядерной доктрине как... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T13:50
2024-03-06T14:02
безопасность
россия
дмитрий песков
российское общество "знание"
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условия, при которых РФ может применить ядерное оружие, которое трактуется в ядерной доктрине как прощальное. "Все, что касается ядерного оружия, изложено у нас в ядерной доктрине. И если уйти от юридического языка, там это именно трактуется как прощальное оружие. Если что-то будет угрожать нашему существованию, нашей стране, вот тогда - ядерное оружие. Помимо этого (его применение - ред.) никак невозможно. Говорить об этом безответственно. Я в этом убежден", - сказал Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание". Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240218/posledstviya-1928073358.html
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безопасность, россия, дмитрий песков, российское общество "знание", федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024
Безопасность, Россия, Дмитрий Песков, Российское общество "Знание", Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Песков назвал условия, при которых Россия может применить ядерное оружие

Песков: Россия может применить ядерное оружие в случае угрозы ее существованию

© РИА Новости / Минобороны РФКолонна ПГРК "Ярс"
Колонна ПГРК Ярс - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Минобороны РФ
Колонна ПГРК "Ярс". Архивное фото
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условия, при которых РФ может применить ядерное оружие, которое трактуется в ядерной доктрине как прощальное.
"Все, что касается ядерного оружия, изложено у нас в ядерной доктрине. И если уйти от юридического языка, там это именно трактуется как прощальное оружие. Если что-то будет угрожать нашему существованию, нашей стране, вот тогда - ядерное оружие. Помимо этого (его применение - ред.) никак невозможно. Говорить об этом безответственно. Я в этом убежден", - сказал Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание".
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
Медведев рассказал о последствиях попыток вернуть Россию к границам 1991
18 февраля, 14:03
Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024.
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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4 февраля, 08:00
 
БезопасностьРоссияДмитрий ПесковРоссийское общество "Знание"Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Всемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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