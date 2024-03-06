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Переходные власти Судана тайно поставляли оружие Украине, пишут СМИ
Переходные власти Судана тайно поставляли оружие Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2024
Переходные власти Судана тайно поставляли оружие Украине, пишут СМИ
Глава суданского переходного Суверенного совета и главком вооруженных сил Абдель Фаттах аль-Бурхан тайно поставлял Киеву оружие после начала спецоперации, пишет РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T10:29
2024-03-06T10:29
2024-03-06T11:10
специальная военная операция на украине
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абдель фаттах аль-бурхан
владимир зеленский
вооруженные силы украины
киев
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Глава суданского переходного Суверенного совета и главком вооруженных сил Абдель Фаттах аль-Бурхан тайно поставлял Киеву оружие после начала спецоперации, пишет The Wall Street Journal.Газета сослалась на украинских и суданских военных чиновников, но никаких доказательств не привела.По данным издания, прошлым летом, когда Абдель Фаттах аль-Бурхан оказался "окружен повстанческими силами в столице страны", он якобы обратился за помощью к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Уже через несколько недель после обращения, в середине августа, украинские подразделения специального назначения высадились в Судане и начали боевые действия с целью вытеснить повстанческие силы из столицы. Как заявил газете начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*, "в одно время <...> (они. — Прим. ред.) вывезли из Судана много оружия". "За него платили разные страны <...>. У них был широкий спектр оружия <...>. Там можно найти все, начиная от китайского до американского оружия", — утверждает он.Москва неоднократно предупреждала, что поставки оружия ВСУ мешают урегулированию конфликта и лишь затягивают боевые действия.* Внесен в реестр террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Судан, Абдель Фаттах аль-Бурхан, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Киев
Переходные власти Судана тайно поставляли оружие Украине, пишут СМИ
WSJ: переходные власти Судана тайно поставляли Украине оружие после начала СВО