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Переходные власти Судана тайно поставляли оружие Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:29 06.03.2024 (обновлено: 11:10 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/oruzhie-1931385091.html
Переходные власти Судана тайно поставляли оружие Украине, пишут СМИ
Переходные власти Судана тайно поставляли оружие Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2024
Переходные власти Судана тайно поставляли оружие Украине, пишут СМИ
Глава суданского переходного Суверенного совета и главком вооруженных сил Абдель Фаттах аль-Бурхан тайно поставлял Киеву оружие после начала спецоперации, пишет РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T10:29
2024-03-06T11:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
судан
абдель фаттах аль-бурхан
владимир зеленский
вооруженные силы украины
киев
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Глава суданского переходного Суверенного совета и главком вооруженных сил Абдель Фаттах аль-Бурхан тайно поставлял Киеву оружие после начала спецоперации, пишет The Wall Street Journal.Газета сослалась на украинских и суданских военных чиновников, но никаких доказательств не привела.По данным издания, прошлым летом, когда Абдель Фаттах аль-Бурхан оказался "окружен повстанческими силами в столице страны", он якобы обратился за помощью к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Уже через несколько недель после обращения, в середине августа, украинские подразделения специального назначения высадились в Судане и начали боевые действия с целью вытеснить повстанческие силы из столицы. Как заявил газете начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*, "в одно время &lt;...&gt; (они. — Прим. ред.) вывезли из Судана много оружия". "За него платили разные страны &lt;...&gt;. У них был широкий спектр оружия &lt;...&gt;. Там можно найти все, начиная от китайского до американского оружия", — утверждает он.Москва неоднократно предупреждала, что поставки оружия ВСУ мешают урегулированию конфликта и лишь затягивают боевые действия.* Внесен в реестр террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html
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в мире, украина, судан, абдель фаттах аль-бурхан, владимир зеленский, вооруженные силы украины, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Судан, Абдель Фаттах аль-Бурхан, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Киев
Переходные власти Судана тайно поставляли оружие Украине, пишут СМИ

WSJ: переходные власти Судана тайно поставляли Украине оружие после начала СВО

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Глава суданского переходного Суверенного совета и главком вооруженных сил Абдель Фаттах аль-Бурхан тайно поставлял Киеву оружие после начала спецоперации, пишет The Wall Street Journal.
Газета сослалась на украинских и суданских военных чиновников, но никаких доказательств не привела.
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По данным издания, прошлым летом, когда Абдель Фаттах аль-Бурхан оказался "окружен повстанческими силами в столице страны", он якобы обратился за помощью к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Уже через несколько недель после обращения, в середине августа, украинские подразделения специального назначения высадились в Судане и начали боевые действия с целью вытеснить повстанческие силы из столицы.
Как заявил газете начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*, "в одно время <...> (они. — Прим. ред.) вывезли из Судана много оружия".
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"За него платили разные страны <...>. У них был широкий спектр оружия <...>. Там можно найти все, начиная от китайского до американского оружия", — утверждает он.
Москва неоднократно предупреждала, что поставки оружия ВСУ мешают урегулированию конфликта и лишь затягивают боевые действия.
* Внесен в реестр террористов и экстремистов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСуданАбдель Фаттах аль-БурханВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
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