https://ria.ru/20240306/oruzhie-1931385091.html

Переходные власти Судана тайно поставляли оружие Украине, пишут СМИ

Переходные власти Судана тайно поставляли оружие Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2024

Переходные власти Судана тайно поставляли оружие Украине, пишут СМИ

Глава суданского переходного Суверенного совета и главком вооруженных сил Абдель Фаттах аль-Бурхан тайно поставлял Киеву оружие после начала спецоперации, пишет РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T10:29

2024-03-06T10:29

2024-03-06T11:10

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

киев

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Глава суданского переходного Суверенного совета и главком вооруженных сил Абдель Фаттах аль-Бурхан тайно поставлял Киеву оружие после начала спецоперации, пишет The Wall Street Journal.Газета сослалась на украинских и суданских военных чиновников, но никаких доказательств не привела.По данным издания, прошлым летом, когда Абдель Фаттах аль-Бурхан оказался "окружен повстанческими силами в столице страны", он якобы обратился за помощью к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Уже через несколько недель после обращения, в середине августа, украинские подразделения специального назначения высадились в Судане и начали боевые действия с целью вытеснить повстанческие силы из столицы. Как заявил газете начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*, "в одно время <...> (они. — Прим. ред.) вывезли из Судана много оружия". "За него платили разные страны <...>. У них был широкий спектр оружия <...>. Там можно найти все, начиная от китайского до американского оружия", — утверждает он.Москва неоднократно предупреждала, что поставки оружия ВСУ мешают урегулированию конфликта и лишь затягивают боевые действия.* Внесен в реестр террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html

https://ria.ru/20240213/svo-1926909901.html

https://ria.ru/20240306/amerika-1931275849.html

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в мире, украина, судан, абдель фаттах аль-бурхан, владимир зеленский, вооруженные силы украины, киев