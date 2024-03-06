Рейтинг@Mail.ru
Почти четверть россиян не верят в сверхъестественные силы, показал опрос - РИА Новости, 06.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 06.03.2024 (обновлено: 14:29 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/opros-1931470694.html
Почти четверть россиян не верят в сверхъестественные силы, показал опрос
Почти четверть россиян не верят в сверхъестественные силы, показал опрос - РИА Новости, 06.03.2024
Почти четверть россиян не верят в сверхъестественные силы, показал опрос
Почти четверть (24%) россиян не верят ни в какие сверхъестественные силы и явления, 42% респондентов с разной периодичностью читают астрологические прогнозы,... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T14:28
2024-03-06T14:29
общество
вциом
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151760/77/1517607754_0:5:1037:588_1920x0_80_0_0_13cd22e9e97ee3f98d10d4c9edf5dd11.jpg
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Почти четверть (24%) россиян не верят ни в какие сверхъестественные силы и явления, 42% респондентов с разной периодичностью читают астрологические прогнозы, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Респондентам задавался вопрос о том, во что или в кого они верят, можно было дать любое количество ответов. Более половины россиян (58%) заявили, что верят в Бога, 16% опрошенных верят в судьбу, 24% заявили, что не верят ни в какие сверхъестественные силы и явления. Абсолютное большинство (97%) респондентов знают, кто они по знаку зодиака, 2% ответили, что этого не знают. Четверо из десяти (42%) опрошенных с разной периодичностью читают астрологические прогнозы и гороскопы, 45% россиян заявили, что им это не интересно, 11% считают это антинаучным и вредным. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 3 марта среди 1,6 тысяч россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20240129/visokosnyy_god-1924050471.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151760/77/1517607754_125:0:909:588_1920x0_80_0_0_171d1c81ec4cccea7082b81232dd06fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, вциом, россия
Общество, ВЦИОМ, Россия
Почти четверть россиян не верят в сверхъестественные силы, показал опрос

ВЦИОМ: 24% россиян не верят в сверхъестественные силы и явления

© Depositphotos.com / nikkytokГадалка
Гадалка - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© Depositphotos.com / nikkytok
Гадалка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Почти четверть (24%) россиян не верят ни в какие сверхъестественные силы и явления, 42% респондентов с разной периодичностью читают астрологические прогнозы, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Респондентам задавался вопрос о том, во что или в кого они верят, можно было дать любое количество ответов. Более половины россиян (58%) заявили, что верят в Бога, 16% опрошенных верят в судьбу, 24% заявили, что не верят ни в какие сверхъестественные силы и явления.
Абсолютное большинство (97%) респондентов знают, кто они по знаку зодиака, 2% ответили, что этого не знают.
Четверо из десяти (42%) опрошенных с разной периодичностью читают астрологические прогнозы и гороскопы, 45% россиян заявили, что им это не интересно, 11% считают это антинаучным и вредным.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 3 марта среди 1,6 тысяч россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
2024 - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
ВЦИОМ: большинству россиян знакомо мнение о том, что високосный год сложный
29 января, 04:33
 
ОбществоВЦИОМРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала