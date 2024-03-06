https://ria.ru/20240306/opros-1931470694.html

Почти четверть россиян не верят в сверхъестественные силы, показал опрос

Почти четверть россиян не верят в сверхъестественные силы, показал опрос - РИА Новости, 06.03.2024

Почти четверть россиян не верят в сверхъестественные силы, показал опрос

Почти четверть (24%) россиян не верят ни в какие сверхъестественные силы и явления, 42% респондентов с разной периодичностью читают астрологические прогнозы,... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T14:28

2024-03-06T14:28

2024-03-06T14:29

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Почти четверть (24%) россиян не верят ни в какие сверхъестественные силы и явления, 42% респондентов с разной периодичностью читают астрологические прогнозы, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Респондентам задавался вопрос о том, во что или в кого они верят, можно было дать любое количество ответов. Более половины россиян (58%) заявили, что верят в Бога, 16% опрошенных верят в судьбу, 24% заявили, что не верят ни в какие сверхъестественные силы и явления. Абсолютное большинство (97%) респондентов знают, кто они по знаку зодиака, 2% ответили, что этого не знают. Четверо из десяти (42%) опрошенных с разной периодичностью читают астрологические прогнозы и гороскопы, 45% россиян заявили, что им это не интересно, 11% считают это антинаучным и вредным. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 3 марта среди 1,6 тысяч россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20240129/visokosnyy_god-1924050471.html

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общество, вциом, россия