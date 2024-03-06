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В Железногорске Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 06.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:35 06.03.2024 (обновлено: 12:36 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/opasnost-1931429407.html
В Железногорске Курской области отменили ракетную опасность
В Железногорске Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 06.03.2024
В Железногорске Курской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Железногорске Курской области отменена спустя полтора часа, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T12:35
2024-03-06T12:36
специальная военная операция на украине
железногорск
курская область
роман старовойт
безопасность
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ВОРОНЕЖ, 6 мар - РИА Новости. Ракетная опасность в Железногорске Курской области отменена спустя полтора часа, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. Ранее ракетная опасность была объявлена в Железногорске, где по Михайловскому ГОКу было нанесено два удара с помощью БПЛА, и в Суджанском районе Курской области, которую отменили спустя 14 минут. "Внимание! Отбой ракетной опасности в Железногорске", — сообщил Старовойт. Утром в среду Старовойт сообщил, что противник нанёс два удара по складу ГСМ Михайловского ГОКа в Железногорском районе. Обошлось без пострадавших, но загорелся резервуар с топливом.
https://ria.ru/20240304/terror-1930857665.html
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железногорск , курская область, роман старовойт, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Железногорск , Курская область, Роман Старовойт, Безопасность
В Железногорске Курской области отменили ракетную опасность

Старовойт: в Железногорске Курской области отменили ракетную опасность

© Фото : Министерство обороны РФЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© Фото : Министерство обороны РФ
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 6 мар - РИА Новости. Ракетная опасность в Железногорске Курской области отменена спустя полтора часа, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.
Ранее ракетная опасность была объявлена в Железногорске, где по Михайловскому ГОКу было нанесено два удара с помощью БПЛА, и в Суджанском районе Курской области, которую отменили спустя 14 минут.
"Внимание! Отбой ракетной опасности в Железногорске", — сообщил Старовойт.
Утром в среду Старовойт сообщил, что противник нанёс два удара по складу ГСМ Михайловского ГОКа в Железногорском районе. Обошлось без пострадавших, но загорелся резервуар с топливом.
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Специальная военная операция на УкраинеЖелезногорскКурская областьРоман СтаровойтБезопасность
 
 
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