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В Железногорске Курской области отменили ракетную опасность
В Железногорске Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 06.03.2024
В Железногорске Курской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Железногорске Курской области отменена спустя полтора часа, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T12:35
2024-03-06T12:35
2024-03-06T12:36
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роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 6 мар - РИА Новости. Ракетная опасность в Железногорске Курской области отменена спустя полтора часа, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. Ранее ракетная опасность была объявлена в Железногорске, где по Михайловскому ГОКу было нанесено два удара с помощью БПЛА, и в Суджанском районе Курской области, которую отменили спустя 14 минут. "Внимание! Отбой ракетной опасности в Железногорске", — сообщил Старовойт. Утром в среду Старовойт сообщил, что противник нанёс два удара по складу ГСМ Михайловского ГОКа в Железногорском районе. Обошлось без пострадавших, но загорелся резервуар с топливом.
https://ria.ru/20240304/terror-1930857665.html
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Специальная военная операция на Украине, Железногорск , Курская область, Роман Старовойт, Безопасность
В Железногорске Курской области отменили ракетную опасность
Старовойт: в Железногорске Курской области отменили ракетную опасность