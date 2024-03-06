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В Суджанском районе Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 06.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:33 06.03.2024 (обновлено: 11:37 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/opasnost-1931410063.html
В Суджанском районе Курской области объявили ракетную опасность
В Суджанском районе Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 06.03.2024
В Суджанском районе Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Суджанском районе Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T11:33
2024-03-06T11:37
специальная военная операция на украине
суджанский район
курская область
роман старовойт
безопасность
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ВОРОНЕЖ, 6 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Суджанском районе Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.Ранее ракетная опасность была объявлена в Железногорске, где по Михайловскому ГОКу было нанесено два удара с помощью БПЛА."Суджанский район: ракетная опасность!" — сообщил Старовойт.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
суджанский район
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суджанский район, курская область, роман старовойт, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Суджанский район, Курская область, Роман Старовойт, Безопасность
В Суджанском районе Курской области объявили ракетную опасность

Старовойт: в Суджанском районе Курской области объявили ракетную опасность

© Фото : Министерство обороны РФЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© Фото : Министерство обороны РФ
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 6 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Суджанском районе Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.
Ранее ракетная опасность была объявлена в Железногорске, где по Михайловскому ГОКу было нанесено два удара с помощью БПЛА.
"Суджанский район: ракетная опасность!" — сообщил Старовойт.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСуджанский районКурская областьРоман СтаровойтБезопасность
 
 
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