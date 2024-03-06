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В Суджанском районе Курской области объявили ракетную опасность
В Суджанском районе Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 06.03.2024
В Суджанском районе Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Суджанском районе Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T11:33
2024-03-06T11:33
2024-03-06T11:37
специальная военная операция на украине
суджанский район
курская область
роман старовойт
безопасность
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ВОРОНЕЖ, 6 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Суджанском районе Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.Ранее ракетная опасность была объявлена в Железногорске, где по Михайловскому ГОКу было нанесено два удара с помощью БПЛА."Суджанский район: ракетная опасность!" — сообщил Старовойт.
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суджанский район, курская область, роман старовойт, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Суджанский район, Курская область, Роман Старовойт, Безопасность
В Суджанском районе Курской области объявили ракетную опасность
Старовойт: в Суджанском районе Курской области объявили ракетную опасность