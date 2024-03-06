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В Железногорске Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 06.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:49 06.03.2024 (обновлено: 11:00 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/opasnost-1931392945.html
В Железногорске Курской области объявили ракетную опасность
В Железногорске Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 06.03.2024
В Железногорске Курской области объявили ракетную опасность
В Железногорске Курской области объявили ракетную опасность, сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T10:49
2024-03-06T11:00
специальная военная операция на украине
железногорск
вооруженные силы украины
роман старовойт
курская область
россия
безопасность
воронежская область
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В Железногорске Курской области объявили ракетную опасность, сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram-канале."Железногорск, ракетная опасность! Запущена система оповещения населения", — написал губернатор.Старовойт призвал всех, кто находится дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной или кладовой. При нахождении на улице необходимо зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Ракетную опасность объявляли утром в среду в Белгороде и Белгородском районе. Ее отменили примерно спустя час.Кроме того, силы ПВО сбили один беспилотник над Белгородской областью, еще два — над Воронежской.
https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html
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железногорск
курская область
россия
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железногорск , вооруженные силы украины, роман старовойт, курская область, россия, безопасность, воронежская область, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Железногорск , Вооруженные силы Украины, Роман Старовойт, Курская область, Россия, Безопасность, Воронежская область, Белгородская область
В Железногорске Курской области объявили ракетную опасность

Старовойт: в Железногорске Курской области объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Стрела-10"
Зенитный ракетный комплекс Стрела-10 - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Стрела-10". Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В Железногорске Курской области объявили ракетную опасность, сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram-канале.
«
"Железногорск, ракетная опасность! Запущена система оповещения населения", — написал губернатор.
Старовойт призвал всех, кто находится дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной или кладовой. При нахождении на улице необходимо зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг.

В Курской области действует желтый уровень террористической опасности.

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ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Ракетную опасность объявляли утром в среду в Белгороде и Белгородском районе. Ее отменили примерно спустя час.
Кроме того, силы ПВО сбили один беспилотник над Белгородской областью, еще два — над Воронежской.
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Специальная военная операция на УкраинеЖелезногорскВооруженные силы УкраиныРоман СтаровойтКурская областьРоссияБезопасностьВоронежская областьБелгородская область
 
 
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