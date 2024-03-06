https://ria.ru/20240306/opasnost-1931392945.html

В Железногорске Курской области объявили ракетную опасность

В Железногорске Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 06.03.2024

В Железногорске Курской области объявили ракетную опасность

В Железногорске Курской области объявили ракетную опасность, сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T10:49

2024-03-06T10:49

2024-03-06T11:00

специальная военная операция на украине

железногорск

вооруженные силы украины

роман старовойт

курская область

россия

безопасность

воронежская область

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В Железногорске Курской области объявили ракетную опасность, сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram-канале."Железногорск, ракетная опасность! Запущена система оповещения населения", — написал губернатор.Старовойт призвал всех, кто находится дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной или кладовой. При нахождении на улице необходимо зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Ракетную опасность объявляли утром в среду в Белгороде и Белгородском районе. Ее отменили примерно спустя час.Кроме того, силы ПВО сбили один беспилотник над Белгородской областью, еще два — над Воронежской.

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

железногорск

курская область

россия

воронежская область

белгородская область

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железногорск , вооруженные силы украины, роман старовойт, курская область, россия, безопасность, воронежская область, белгородская область