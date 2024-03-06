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В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 06.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:12 06.03.2024 (обновлено: 10:14 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/opasnost-1931381936.html
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 06.03.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщила пресс-служба городской администрации в Telegram-канале. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T10:12
2024-03-06T10:14
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
безопасность
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БЕЛГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщила пресс-служба городской администрации в Telegram-канале.Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в Telegram-канале мэрии в 9.04 мск среды. Жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам. Примерно через час отменили тревогу."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.Глава региона Вячеслав Гладков также проинформировал, что сигнал ракетной опасности отменен.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгород, белгородский район, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Безопасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

Мэрия: в Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

© РИА Новости / Павел Колядин | Перейти в медиабанкУстановка модульных укрытий для защиты людей при обстрелах в Белгороде
Установка модульных укрытий для защиты людей при обстрелах в Белгороде - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Павел Колядин
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Установка модульных укрытий для защиты людей при обстрелах в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщила пресс-служба городской администрации в Telegram-канале.
Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в Telegram-канале мэрии в 9.04 мск среды. Жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам. Примерно через час отменили тревогу.
"РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
Глава региона Вячеслав Гладков также проинформировал, что сигнал ракетной опасности отменен.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородский районБезопасность
 
 
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