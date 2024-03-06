https://ria.ru/20240306/opasnost-1931368899.html

В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 06.03.2024

В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщила мэрия города в Telegram-канале. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T09:06

2024-03-06T09:06

2024-03-06T09:18

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщила мэрия города в Telegram-канале."РСЧС: город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — говорится в публикации.Губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале рекомендовал жителям укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. В приграничных регионах действует повышенный уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://ria.ru/20240305/dron-1931243729.html

белгород

белгородский район

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2024

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белгород, белгородский район