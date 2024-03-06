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ВСУ за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 06.03.2024

ВСУ за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 62 боеприпаса, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T00:12

2024-03-06T00:12

2024-03-06T00:12

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 6 мар – РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 62 боеприпаса, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Девятнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Десять обстрелов - на донецком направлении. Восемь обстрелов - на Горловском направлении. Один обстрел - на Ясиноватском направлении", - говорится в сообщении представительства. Как отметили в представительстве, всего украинские войска выпустили 62 различных боеприпаса. По данным ведомства, поступили сведения о ранении двух гражданских лиц.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, украина, сцкк, россия, происшествия