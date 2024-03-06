https://ria.ru/20240306/obstrel-1931529704.html

При ударе по Кременной в ЛНР погибли два человека

При ударе по Кременной в ЛНР погибли два человека - РИА Новости, 06.03.2024

При ударе по Кременной в ЛНР погибли два человека

Два мирных жителя погибли при украинском обстреле центра города Кременная в ЛНР, еще двое серьезно ранены, сообщила в Telegram-канале администрация Кременского... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T17:21

2024-03-06T17:21

2024-03-06T17:49

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

кременная

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931540756_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_353ca1eaf18af8109f4f4552937b9c43.jpg

ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. Два мирных жителя погибли при украинском обстреле центра города Кременная в ЛНР, еще двое серьезно ранены, сообщила в Telegram-канале администрация Кременского муниципального округа."В очередной раз украинские вооруженные формирования совершили циничный акт агрессии, обстреляв наш город. Вражеский удар был нанесен прямо в центр города, там, где наши граждане ходят за покупками, где гуляют дети. В результате этого кровавого удара мы потеряли двух наших соотечественников, и еще двое были серьезно ранены", - говорится в сообщении.Администрация города отметила профессионализм и оперативность сотрудников МЧС, которые были задействованы при тушении пожара, возникшего в одном из магазинов после обстрела.Ранее правительство ЛНР сообщало, что ВСУ нанесли удар дроном-камикадзе по подстанции в городе Кременная, 11 тысяч абонентов остались без электричества.

https://ria.ru/20240306/rossiya-1931516568.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

кременная

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, кременная, происшествия