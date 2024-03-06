https://ria.ru/20240306/obstrel-1931529704.html
При ударе по Кременной в ЛНР погибли два человека
При ударе по Кременной в ЛНР погибли два человека - РИА Новости, 06.03.2024
При ударе по Кременной в ЛНР погибли два человека
Два мирных жителя погибли при украинском обстреле центра города Кременная в ЛНР, еще двое серьезно ранены, сообщила в Telegram-канале администрация Кременского... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T17:21
2024-03-06T17:21
2024-03-06T17:49
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ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. Два мирных жителя погибли при украинском обстреле центра города Кременная в ЛНР, еще двое серьезно ранены, сообщила в Telegram-канале администрация Кременского муниципального округа."В очередной раз украинские вооруженные формирования совершили циничный акт агрессии, обстреляв наш город. Вражеский удар был нанесен прямо в центр города, там, где наши граждане ходят за покупками, где гуляют дети. В результате этого кровавого удара мы потеряли двух наших соотечественников, и еще двое были серьезно ранены", - говорится в сообщении.Администрация города отметила профессионализм и оперативность сотрудников МЧС, которые были задействованы при тушении пожара, возникшего в одном из магазинов после обстрела.Ранее правительство ЛНР сообщало, что ВСУ нанесли удар дроном-камикадзе по подстанции в городе Кременная, 11 тысяч абонентов остались без электричества.
https://ria.ru/20240306/rossiya-1931516568.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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луганская народная республика, кременная, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Кременная, Происшествия
При ударе по Кременной в ЛНР погибли два человека
При ударе по Кременной в ЛНР погибли два человека и двое пострадали