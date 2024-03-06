https://ria.ru/20240306/obstrel-1931495217.html

ВСУ обстреляли дом под Белгородом

ВСУ обстреляли дом под Белгородом - РИА Новости, 06.03.2024

ВСУ обстреляли дом под Белгородом

Поселок Красное Шебекинского округа находится под украинским обстрелом, частный дом загорелся в результате прямого попадания снаряда, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T15:37

2024-03-06T15:37

2024-03-06T15:37

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Поселок Красное Шебекинского округа находится под украинским обстрелом, частный дом загорелся в результате прямого попадания снаряда, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Под обстрелом ВСУ находится посёлок Красное Шебекинского городского округа. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть прямое попадание в частный дом, в результате чего он загорелся", - написал губернатор. Он уточнил, что к ликвидации последствий службы приступят после окончания обстрела. ГУМЧС по Белгородской области дважды в среду информировало об обстреле поселка. "РСЧС: Ведётся обстрел Шебекинский ГО п. Красное. Спуститесь в подвал(укрытие)", - говорится в Telegram-канале главка. Поселок Красное расположен примерно в километре от украинской границы. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20240304/terror-1930857665.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков