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Тюменский опыт развития креативных индустрий в АСИ взяли за образец - РИА Новости, 06.03.2024
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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
 
16:32 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/obrazets-1931514287.html
Тюменский опыт развития креативных индустрий в АСИ взяли за образец
Тюменский опыт развития креативных индустрий в АСИ взяли за образец - РИА Новости, 06.03.2024
Тюменский опыт развития креативных индустрий в АСИ взяли за образец
Практический опыт Тюменской области и еще шести субъектов Российской Федерации использован в региональном стандарте развития креативных индустрий, разработанном РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T16:32
2024-03-06T16:32
тюменская область
агентство стратегических инициатив (аси)
светлана чупшева
александр моор
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 6 мар – РИА Новости. Практический опыт Тюменской области и еще шести субъектов Российской Федерации использован в региональном стандарте развития креативных индустрий, разработанном Агентством стратегических инициатив по поручению президента России, сообщает пресс-служба губернатора на сайте правительства региона. Вопрос использования лучших региональных практик в формировании единого стандарта рассматривался на совещании, посвященном развитию креативных индустрий в регионах, которое прошло под председательством директора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой. "Региональный стандарт АСИ разработало по поручению президента России. К первой "волне внедрения" присоединились 46 субъектов России… В стандарт включены практики семи регионов – лидеров развития креативной экономики: Москвы, Красноярского края, Ульяновской области, Калининградской области, Новгородской области, Тюменской области и Якутии", - указано на сайте Агентства стратегических инициатив. Комментируя включение тюменского опыта в региональный стандарт, губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что в регионе большое значение уделяется поддержке креативной экономики. "Развитие креативных индустрий – один из приоритетов социально-экономического развития Тюменской области. Это зафиксировано в региональной Стратегии социально-экономического развития до 2030 года и нашей программе инвестиционного развития", – сообщил Александр Моор, добавив, что работа в этом направлении строится на результатах масштабного исследования креативной экономики Тюмени. По данным пресс-службы губернатора, в регионе недавно создан Тюменский кластер развития креативных индустрий, в него вошли 27 компаний, идет работа по созданию планов инвестиционного развития в сфере креативных индустрий для пяти муниципалитетов.
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агентство стратегических инициатив (аси), светлана чупшева, александр моор, тюменская область
Тюменская область, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Светлана Чупшева, Александр Моор, Тюменская область

Тюменский опыт развития креативных индустрий в АСИ взяли за образец

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВид на город и пешеходный Мост Влюбленных через реку Тура в Тюмени
Вид на город и пешеходный Мост Влюбленных через реку Тура в Тюмени - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Вид на город и пешеходный Мост Влюбленных через реку Тура в Тюмени
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 6 мар – РИА Новости. Практический опыт Тюменской области и еще шести субъектов Российской Федерации использован в региональном стандарте развития креативных индустрий, разработанном Агентством стратегических инициатив по поручению президента России, сообщает пресс-служба губернатора на сайте правительства региона.
Вопрос использования лучших региональных практик в формировании единого стандарта рассматривался на совещании, посвященном развитию креативных индустрий в регионах, которое прошло под председательством директора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой.
"Региональный стандарт АСИ разработало по поручению президента России. К первой "волне внедрения" присоединились 46 субъектов России… В стандарт включены практики семи регионов – лидеров развития креативной экономики: Москвы, Красноярского края, Ульяновской области, Калининградской области, Новгородской области, Тюменской области и Якутии", - указано на сайте Агентства стратегических инициатив.
Комментируя включение тюменского опыта в региональный стандарт, губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что в регионе большое значение уделяется поддержке креативной экономики. "Развитие креативных индустрий – один из приоритетов социально-экономического развития Тюменской области. Это зафиксировано в региональной Стратегии социально-экономического развития до 2030 года и нашей программе инвестиционного развития", – сообщил Александр Моор, добавив, что работа в этом направлении строится на результатах масштабного исследования креативной экономики Тюмени.
По данным пресс-службы губернатора, в регионе недавно создан Тюменский кластер развития креативных индустрий, в него вошли 27 компаний, идет работа по созданию планов инвестиционного развития в сфере креативных индустрий для пяти муниципалитетов.
Тюмень - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
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Тюменская областьАгентство стратегических инициатив (АСИ)Светлана ЧупшеваАлександр МоорТюменская область
 
 
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