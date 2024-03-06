Тюменский опыт развития креативных индустрий в АСИ взяли за образец
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВид на город и пешеходный Мост Влюбленных через реку Тура в Тюмени
Вид на город и пешеходный Мост Влюбленных через реку Тура в Тюмени
ТЮМЕНЬ, 6 мар – РИА Новости. Практический опыт Тюменской области и еще шести субъектов Российской Федерации использован в региональном стандарте развития креативных индустрий, разработанном Агентством стратегических инициатив по поручению президента России, сообщает пресс-служба губернатора на сайте правительства региона.
Вопрос использования лучших региональных практик в формировании единого стандарта рассматривался на совещании, посвященном развитию креативных индустрий в регионах, которое прошло под председательством директора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой.
"Региональный стандарт АСИ разработало по поручению президента России. К первой "волне внедрения" присоединились 46 субъектов России… В стандарт включены практики семи регионов – лидеров развития креативной экономики: Москвы, Красноярского края, Ульяновской области, Калининградской области, Новгородской области, Тюменской области и Якутии", - указано на сайте Агентства стратегических инициатив.
Комментируя включение тюменского опыта в региональный стандарт, губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что в регионе большое значение уделяется поддержке креативной экономики. "Развитие креативных индустрий – один из приоритетов социально-экономического развития Тюменской области. Это зафиксировано в региональной Стратегии социально-экономического развития до 2030 года и нашей программе инвестиционного развития", – сообщил Александр Моор, добавив, что работа в этом направлении строится на результатах масштабного исследования креативной экономики Тюмени.
По данным пресс-службы губернатора, в регионе недавно создан Тюменский кластер развития креативных индустрий, в него вошли 27 компаний, идет работа по созданию планов инвестиционного развития в сфере креативных индустрий для пяти муниципалитетов.