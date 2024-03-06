https://ria.ru/20240306/obrazets-1931514287.html

Тюменский опыт развития креативных индустрий в АСИ взяли за образец

Тюменский опыт развития креативных индустрий в АСИ взяли за образец - РИА Новости, 06.03.2024

Тюменский опыт развития креативных индустрий в АСИ взяли за образец

Практический опыт Тюменской области и еще шести субъектов Российской Федерации использован в региональном стандарте развития креативных индустрий, разработанном РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T16:32

2024-03-06T16:32

2024-03-06T16:32

тюменская область

агентство стратегических инициатив (аси)

светлана чупшева

александр моор

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 6 мар – РИА Новости. Практический опыт Тюменской области и еще шести субъектов Российской Федерации использован в региональном стандарте развития креативных индустрий, разработанном Агентством стратегических инициатив по поручению президента России, сообщает пресс-служба губернатора на сайте правительства региона. Вопрос использования лучших региональных практик в формировании единого стандарта рассматривался на совещании, посвященном развитию креативных индустрий в регионах, которое прошло под председательством директора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой. "Региональный стандарт АСИ разработало по поручению президента России. К первой "волне внедрения" присоединились 46 субъектов России… В стандарт включены практики семи регионов – лидеров развития креативной экономики: Москвы, Красноярского края, Ульяновской области, Калининградской области, Новгородской области, Тюменской области и Якутии", - указано на сайте Агентства стратегических инициатив. Комментируя включение тюменского опыта в региональный стандарт, губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что в регионе большое значение уделяется поддержке креативной экономики. "Развитие креативных индустрий – один из приоритетов социально-экономического развития Тюменской области. Это зафиксировано в региональной Стратегии социально-экономического развития до 2030 года и нашей программе инвестиционного развития", – сообщил Александр Моор, добавив, что работа в этом направлении строится на результатах масштабного исследования креативной экономики Тюмени. По данным пресс-службы губернатора, в регионе недавно создан Тюменский кластер развития креативных индустрий, в него вошли 27 компаний, идет работа по созданию планов инвестиционного развития в сфере креативных индустрий для пяти муниципалитетов.

https://ria.ru/20240126/zavod-1923643578.html

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

агентство стратегических инициатив (аси), светлана чупшева, александр моор, тюменская область