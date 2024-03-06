https://ria.ru/20240306/nagrada-1931342914.html

Актеры из "Слова пацана" получили награду в номинации "Голос Поколения"

Актеры из "Слова пацана" получили награду в номинации "Голос Поколения" - РИА Новости, 06.03.2024

Актеры из "Слова пацана" получили награду в номинации "Голос Поколения"

Актерский ансамбль сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" получил награду в специальной номинации "Голос Поколения" на III Национальной премии... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T00:11

2024-03-06T00:11

2024-03-06T11:27

всемирный фестиваль молодежи — 2024

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

институт развития интернета

владимир путин

сочи

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931407498_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2b6e2619733ea1a8da377387dead3f4b.jpg

СОЧИ, 5 мар - РИА Новости. Актерский ансамбль сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" получил награду в специальной номинации "Голос Поколения" на III Национальной премии интернет-контента. Премию вручали блогер и интервьюер Лилия Абрамова (Tatarka FM) и певец, основатель и лидер группы "Смысловые галлюцинации" Сергей Бобунец. На сцену получать премию вышли актеры сериала "Слово пацана" Ярослав Могильников и Григорий Дудник. "Я, во-первых, хотел бы поблагодарить всех вас, что вы сегодня пришли, поблагодарить прекрасный город Сочи, ИРИ, конечно, в какой-то степени поблагодарить нас, потому что мы не спали ночами, валялись в снегу, чтобы получить статуэтку и сертификат. Спасибо Вам большое", - сказал актер Григорий Дудник. Ярослав Могильников также от лица съемочной группы поблагодарил всех за награду, в частности компанию ИРИ. "И мы с Гришей очень рады, что приняли участие в таком прекрасном проекте, как "Слово пацана", и мы очень благодарны. Хотелось бы от лица съемочной группы и всего актерского состава поблагодарить всех за данную награду и, конечно же, поблагодарить ИРИ", - сказал актер Ярослав Могильников. Церемония награждения победителей Национальной премии интернет-контента в 2024 году проходит в два этапа. Первая часть прошла в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Второй блок победителей отметят 30 мая на торжественной церемонии в Москве. Награда была учреждена Институтом развития интернета в 2021 году для популяризации созидательного онлайн-контента и его авторов. В 2023 году премия состоялась во второй раз и прошла в двух частях. Победителей выбрали в 36 номинациях. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://radiosputnik.ru/20240305/festival-1931335113.html

https://ria.ru/20240305/festival-1931254441.html

сочи

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), институт развития интернета, владимир путин, сочи, москва, россия