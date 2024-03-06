https://ria.ru/20240306/nagrada-1931342914.html
Актеры из "Слова пацана" получили награду в номинации "Голос Поколения"
Актеры из "Слова пацана" получили награду в номинации "Голос Поколения" - РИА Новости, 06.03.2024
Актеры из "Слова пацана" получили награду в номинации "Голос Поколения"
Актерский ансамбль сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" получил награду в специальной номинации "Голос Поколения" на III Национальной премии... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T00:11
2024-03-06T00:11
2024-03-06T11:27
всемирный фестиваль молодежи — 2024
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
институт развития интернета
владимир путин
сочи
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931407498_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2b6e2619733ea1a8da377387dead3f4b.jpg
СОЧИ, 5 мар - РИА Новости. Актерский ансамбль сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" получил награду в специальной номинации "Голос Поколения" на III Национальной премии интернет-контента. Премию вручали блогер и интервьюер Лилия Абрамова (Tatarka FM) и певец, основатель и лидер группы "Смысловые галлюцинации" Сергей Бобунец. На сцену получать премию вышли актеры сериала "Слово пацана" Ярослав Могильников и Григорий Дудник. "Я, во-первых, хотел бы поблагодарить всех вас, что вы сегодня пришли, поблагодарить прекрасный город Сочи, ИРИ, конечно, в какой-то степени поблагодарить нас, потому что мы не спали ночами, валялись в снегу, чтобы получить статуэтку и сертификат. Спасибо Вам большое", - сказал актер Григорий Дудник. Ярослав Могильников также от лица съемочной группы поблагодарил всех за награду, в частности компанию ИРИ. "И мы с Гришей очень рады, что приняли участие в таком прекрасном проекте, как "Слово пацана", и мы очень благодарны. Хотелось бы от лица съемочной группы и всего актерского состава поблагодарить всех за данную награду и, конечно же, поблагодарить ИРИ", - сказал актер Ярослав Могильников. Церемония награждения победителей Национальной премии интернет-контента в 2024 году проходит в два этапа. Первая часть прошла в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Второй блок победителей отметят 30 мая на торжественной церемонии в Москве. Награда была учреждена Институтом развития интернета в 2021 году для популяризации созидательного онлайн-контента и его авторов. В 2023 году премия состоялась во второй раз и прошла в двух частях. Победителей выбрали в 36 номинациях. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://radiosputnik.ru/20240305/festival-1931335113.html
https://ria.ru/20240305/festival-1931254441.html
сочи
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931407498_154:0:2883:2047_1920x0_80_0_0_b705cd4708a34a3c575ca48b745ca0d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), институт развития интернета, владимир путин, сочи, москва, россия
Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Институт развития интернета, Владимир Путин, Сочи, Москва, Россия
Актеры из "Слова пацана" получили награду в номинации "Голос Поколения"
Актеры из "Слова пацана" получили награду в номинации "Голос Поколения" на ИРИ
СОЧИ, 5 мар - РИА Новости. Актерский ансамбль сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" получил награду в специальной номинации "Голос Поколения" на III Национальной премии интернет-контента.
Премию вручали блогер и интервьюер Лилия Абрамова (Tatarka FM) и певец, основатель и лидер группы "Смысловые галлюцинации" Сергей Бобунец.
Шествие с флагами, встречи и танцы: Всемирный фестиваль молодежи
Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) проходит в "Сириусе" с 1 по 7 марта.
1 из 18
Молодые люди из разных стран прошли с национальными флагами по площадке фестиваля.
2 из 18
Костюмы некоторых участников шествия включали в себя необычные элементы.
3 из 18
Организаторы ВФМ получили 309 542 заявки на участие из 188 стран.
4 из 18
На фестивале выступил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
5 из 18
Также с участниками встретился олимпийский чемпион Роман Костомаров.
6 из 18
Всего в фестивале участвуют десять тысяч россиян и столько же иностранных гостей.
7 из 18
В программу входят лекции, соревнования, экскурсии, мастер-классы и многое другое.
8 из 18
Участники фестиваля, приехавшие из Китая.
9 из 18
РИА Новости провело мастер-класс "Режиссура и геймдизайн в журналистских XR-проектах".
10 из 18
На фестивале выступил всемирно известный кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица.
11 из 18
Некоторые участники любят и умеют танцевать.
12 из 18
Среди гостей есть приехавшие из Швеции и Эстонии.
13 из 18
По словам главы Росмолодежи, участники ВФМ жалуются лишь на то, что не могут везде успеть.
14 из 18
Свою делегацию прислала в "Сириус" и непризнанная Приднестровская Молдавская республика.
15 из 18
Некоторые команды молодых людей представляли отдельные регионы России, например ЛНР.
16 из 18
На время фестиваля Олимпийский парк превратился в "Город молодежи мира".
17 из 18
В России не сомневаются, что участники фестиваля получат колоссальный заряд эмоций и вернутся домой с любовью в сердце, заявил президент Владимир Путин.
18 из 18
Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) проходит в "Сириусе" с 1 по 7 марта.
1 из 18
Молодые люди из разных стран прошли с национальными флагами по площадке фестиваля.
2 из 18
Костюмы некоторых участников шествия включали в себя необычные элементы.
3 из 18
Организаторы ВФМ получили 309 542 заявки на участие из 188 стран.
4 из 18
На фестивале выступил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
5 из 18
Также с участниками встретился олимпийский чемпион Роман Костомаров.
6 из 18
Всего в фестивале участвуют десять тысяч россиян и столько же иностранных гостей.
7 из 18
В программу входят лекции, соревнования, экскурсии, мастер-классы и многое другое.
8 из 18
Участники фестиваля, приехавшие из Китая.
9 из 18
РИА Новости провело мастер-класс "Режиссура и геймдизайн в журналистских XR-проектах".
10 из 18
На фестивале выступил всемирно известный кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица.
11 из 18
Некоторые участники любят и умеют танцевать.
12 из 18
Среди гостей есть приехавшие из Швеции и Эстонии.
13 из 18
По словам главы Росмолодежи, участники ВФМ жалуются лишь на то, что не могут везде успеть.
14 из 18
Свою делегацию прислала в "Сириус" и непризнанная Приднестровская Молдавская республика.
15 из 18
Некоторые команды молодых людей представляли отдельные регионы России, например ЛНР.
16 из 18
На время фестиваля Олимпийский парк превратился в "Город молодежи мира".
17 из 18
В России не сомневаются, что участники фестиваля получат колоссальный заряд эмоций и вернутся домой с любовью в сердце, заявил президент Владимир Путин.
18 из 18
На сцену получать премию вышли актеры сериала "Слово пацана" Ярослав Могильников и Григорий Дудник.
"Я, во-первых, хотел бы поблагодарить всех вас, что вы сегодня пришли, поблагодарить прекрасный город Сочи, ИРИ, конечно, в какой-то степени поблагодарить нас, потому что мы не спали ночами, валялись в снегу, чтобы получить статуэтку и сертификат. Спасибо Вам большое", - сказал актер Григорий Дудник.
Ярослав Могильников также от лица съемочной группы поблагодарил всех за награду, в частности компанию ИРИ.
Представители 190 стран участвуют во Всемирном фестивале молодежи
"И мы с Гришей очень рады, что приняли участие в таком прекрасном проекте, как "Слово пацана", и мы очень благодарны. Хотелось бы от лица съемочной группы и всего актерского состава поблагодарить всех за данную награду и, конечно же, поблагодарить ИРИ", - сказал актер Ярослав Могильников.
Церемония награждения победителей Национальной премии интернет-контента в 2024 году проходит в два этапа. Первая часть прошла в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Второй блок победителей отметят 30 мая на торжественной церемонии в Москве.
Награда была учреждена Институтом развития интернета в 2021 году для популяризации созидательного онлайн-контента и его авторов. В 2023 году премия состоялась во второй раз и прошла в двух частях. Победителей выбрали в 36 номинациях.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина.
Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Участников фестиваля молодежи научили расписывать дымковские игрушки