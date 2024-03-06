https://ria.ru/20240306/moskva-1931331479.html

Эксперты: Москва активно формирует промышленный суверенитет страны

Эксперты: Москва активно формирует промышленный суверенитет страны - РИА Новости, 06.03.2024

Эксперты: Москва активно формирует промышленный суверенитет страны

Правительство Москвы реализует целый комплекс мер поддержки промышленных производств в рамках обеспечения лидерства России в ключевых отраслях; это позволяет... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T11:02

2024-03-06T11:02

2024-03-06T11:02

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Правительство Москвы реализует целый комплекс мер поддержки промышленных производств в рамках обеспечения лидерства России в ключевых отраслях; это позволяет столичным предприятиям ускорять техническое перевооружение, масштабировать производство и выходить на новые рынки сбыта, считают эксперты.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что результаты 2023 года в Москве одни из самых лучших за всю современную историю, достигнут хороший рост по все показателям. Как отметили в мэрии Москвы, по итогам 2023 года столица поставила абсолютный рекорд по росту обрабатывающих отраслей (без учета нефтеперерабатывающей) — 22,3%, это обусловлено динамичным развитием высокотехнологичных производств.По данным мэрии, в 2023 году объем отгруженных товаров промышленных предприятий города составил 10,6 триллиона рублей, что на 55% выше (в сопоставимых ценах), чем в 2016 году. За этот период доля валовой добавленной стоимости обрабатывающей промышленности Москвы в общем объеме валовой добавленной стоимости промышленности России выросла с 16 до 25%. В частности, в 3,5 раза увеличился выпуск одежды, в 2,1 раза — электрического оборудования. Фармацевтика показала рост на 40,3%, автомобилестроение - на 40,4%, микроэлектроника - на 25,2%."Правительство Москвы ведет активную работу по поддержке высокотехнологичных производств, в том числе, относящихся к машиностроению и оборонно-промышленному комплексу. К актуальным мерам поддержки относятся присвоение специальных статусов, субсидирование затрат на приобретение нового оборудования и повышение квалификации работников, активная помощь в подборе кадров и взаимодействии с системой образования, обеспечение участие в национальном проекте "Производительность труда" и многие другие" - рассказал РИА Новости генеральный директор ОАО "НПП "Темп" имени Ф.Короткова" Денис Иванов.Он отметил, что его предприятие - одно из старейших в авиастроительной отрасли - получило в 2019 году статус промышленного комплекса, что позволило ускорить процессы масштабирования и технического перевооружения производства, осваивать перспективную продукцию.Благодаря доступности инвестиций и поддержке со стороны государственных фондов расширить производственные мощности, закупить оборудование для запуска сложных и технологичных продуктов и увеличить объемы производства смогла и компания "Панда Лифт", основанная в 2013 году в Новой Москве."За последние 2 года штат компании вырос более чем на 60%. С помощью инноваций мы существенно расширили наш модельный ряд от производства гидравлических подъемников и автомобильных лифтов до автоматизированных систем парковок автомобилей и автоматизированных систем хранения металла", - пояснил основатель и совладелец компании Антон Прудников.Генеральный директор компании "Р-Фарм" Василий Игнатьев напомнил, что созданная в Москве экосистема поддержки бизнеса играет важную роль в беспрецедентной по масштабу программе клинических исследований новых лекарств в России, налаживании производства аналогов зарубежных препаратов."В настоящее время усилиями столичных властей в Москве достигнут инвестиционный "климатический оптимум" для ведения бизнеса. На территории ОЭЗ "Технополис Москва" созданы комфортные условия для реализации высокозатратных инфраструктурных проектов, таких как строительство фармацевтических предприятий – прежде всего, посредством широкого применения офсетных контрактов, – а также для организации лабораторных кластеров и многостороннего сотрудничества в рамках НИОК", - сказал он.В свою очередь, коммерческий директор АО "САГА Технологии" Оксана Калашникова отметила помощь, которую правительство Москвы оказывает предприятиям в выходе на новые рынки. "САГА Технологии" выпускает банкоматы, платежные и инфотерминалы, электрозарядные станции и другую продукцию."Благодаря содействию департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы представители нашей компании приняли участие в нескольких бизнес-миссиях и смогли представить нашу высокотехнологичную продукцию на выставках, проходящих в дружественных странах. В рамках этих мероприятий при содействии города были организованы десятки встреч с потенциальными заказчиками, по результатам которых прошли переговоры по поставке производимой нами продукции. Таким образом, системное сотрудничество с правительством Москвы позволяет нам открывать новые рынки сбыта и наладить промышленную кооперацию с иностранными партнерами", - рассказала она.По словам генерального директора компании "Техноред" Артема Лукина, иметь производство в Москве является стратегическим преимуществом для бизнеса. Компания разрабатывает и производит роботизированные системы, компоненты и ПО, в минувшем году она в 2,5 раза расширила свои производственные площади."Столица притягивает не только капитал, но и инновации. Производить высокотехнологичное оборудование здесь – значит находиться в центре развития, вдохновляясь динамикой города и предоставляя клиентам передовые решения для промышленности", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240305/moscow-1931105658.html

https://ria.ru/20240305/biznes-1931320305.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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москва, сергей собянин