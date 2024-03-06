https://ria.ru/20240306/moshenniki-1931349507.html
Эксперт рассказал, как мошенники подделывают "кружочки" в Telegram
Эксперт рассказал, как мошенники подделывают "кружочки" в Telegram - РИА Новости, 06.03.2024
Эксперт рассказал, как мошенники подделывают "кружочки" в Telegram
Мошенники стали подделывать "кружочки" - видеосообщения в Telegram, чтобы обманом выманить деньги - это еще один способ заполучить доверие жертвы, рассказал РИА РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T02:33
2024-03-06T02:33
2024-03-06T02:36
общество
технологии
евгений егоров
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Мошенники стали подделывать "кружочки" - видеосообщения в Telegram, чтобы обманом выманить деньги - это еще один способ заполучить доверие жертвы, рассказал РИА Новости ведущий специалист департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров. "Кражу телеграм-аккаунтов и фейковые рассылки с просьбой одолжить денег мошенники используют достаточно давно, так в начале года к ним добавились аудио-сообщения с голосом реального владельца, как взятые из переписок, так и сгенерированные с помощью нейросетей, а сейчас - сгенерированные "кружочки"... Для мошенников такой "кружочек" Telegram - это еще один способ заполучить доверие жертвы, подкрепив переписку изображением настоящего владельца аккаунта", - сказал Егоров. Эксперт рассказал, что для создания поддельных видеосообщений не нужно обладать особенными знаниями. Сейчас есть десятки инструментов для генерации видео и аудиодипфейков - для этого нужно фото лица настоящего владельца аккаунта Telegram. Руководитель исследовательской группы Positive Technologies Ирина Зиновкина рассказала в беседе с агентством, что число мошенничеств с использованием дипфейков увеличивается с каждым годом. Атаке подвергаются не только обычные пользователи, но и отдельные организации - в частности, атакуют конкретных сотрудников с намерением вынудить их сделать определенное действие. По ее мнению, количество подобных атак будет только увеличиваться. "Любая возникающая технология несет угрозу для кибербезопасности, и дипфейки здесь не исключение. Появятся новые риски, однако стоит понимать, что вместе с этим и найдутся способы, как эти риски снизить", - отметила Зиновкина. Эксперты дали несколько рекомендаций, которые помогут не попасться на уловки мошенников. Для начала, необходимо защитить аккаунт в мессенджере и поставить двухфакторную аутентификацию, не переходить по подозрительным ссылкам и не распространять информацию о себе. Важно соблюдать принцип "нулевого" доверия - не верить всему, что получаешь через интернет. Что касается видеосообщений, можно попробовать определить их подлинность при помощи таких признаков, как, например, неестественная мимика, странное моргание глаз.
https://ria.ru/20240227/moshenniki-1929677343.html
https://ria.ru/20240214/nalichnye-1927243953.html
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общество, технологии, евгений егоров, telegram
Общество, Технологии, Евгений Егоров, Telegram
Эксперт рассказал, как мошенники подделывают "кружочки" в Telegram
Эксперт: мошенники подделывают видеосообщения в Telegram, чтобы вызвать доверие
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Мошенники стали подделывать "кружочки" - видеосообщения в Telegram, чтобы обманом выманить деньги - это еще один способ заполучить доверие жертвы, рассказал РИА Новости ведущий специалист департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров.
"Кражу телеграм-аккаунтов и фейковые рассылки с просьбой одолжить денег мошенники используют достаточно давно, так в начале года к ним добавились аудио-сообщения с голосом реального владельца, как взятые из переписок, так и сгенерированные с помощью нейросетей, а сейчас - сгенерированные "кружочки"... Для мошенников такой "кружочек" Telegram - это еще один способ заполучить доверие жертвы, подкрепив переписку изображением настоящего владельца аккаунта", - сказал Егоров.
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Эксперт рассказал, что для создания поддельных видеосообщений не нужно обладать особенными знаниями. Сейчас есть десятки инструментов для генерации видео и аудиодипфейков - для этого нужно фото лица настоящего владельца аккаунта Telegram.
Руководитель исследовательской группы Positive Technologies
Ирина Зиновкина рассказала в беседе с агентством, что число мошенничеств с использованием дипфейков увеличивается с каждым годом. Атаке подвергаются не только обычные пользователи, но и отдельные организации - в частности, атакуют конкретных сотрудников с намерением вынудить их сделать определенное действие. По ее мнению, количество подобных атак будет только увеличиваться.
"Любая возникающая технология несет угрозу для кибербезопасности, и дипфейки здесь не исключение. Появятся новые риски, однако стоит понимать, что вместе с этим и найдутся способы, как эти риски снизить", - отметила Зиновкина.
Эксперты дали несколько рекомендаций, которые помогут не попасться на уловки мошенников. Для начала, необходимо защитить аккаунт в мессенджере и поставить двухфакторную аутентификацию, не переходить по подозрительным ссылкам и не распространять информацию о себе. Важно соблюдать принцип "нулевого" доверия - не верить всему, что получаешь через интернет. Что касается видеосообщений, можно попробовать определить их подлинность при помощи таких признаков, как, например, неестественная мимика, странное моргание глаз.
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