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Экс-президент Румынии заявил, что Россия доминирует в Черном море

Экс-президент Румынии заявил, что Россия доминирует в Черном море - РИА Новости, 06.03.2024

Экс-президент Румынии заявил, что Россия доминирует в Черном море

Экс-президент Румынии Траян Бэсеску заявил в среду в интервью телеканалу Digi 24, что Россия продолжает доминировать в Черном море, а у НАТО нет возможности... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T17:02

2024-03-06T17:02

2024-03-06T17:20

специальная военная операция на украине

черное море

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КИШИНЕВ, 6 мар - РИА Новости. Экс-президент Румынии Траян Бэсеску заявил в среду в интервью телеканалу Digi 24, что Россия продолжает доминировать в Черном море, а у НАТО нет возможности перехватить контроль в регионе. "У России есть подводные лодки в Черном море, не ориентируйтесь на силу, которую вы видите на поверхности воды, никто не знает, сколько их, никто не знает, каким военным потенциалом они обладают. Поэтому Россию следует рассматривать как силу, которая доминирует в Черном море, пока НАТО, особенно вместе с Турцией, Грецией, Румынией, Болгарией, не имеет достаточно сил в Черном море", - заявил Бэсеску. По его словам, говорить о том, что Россия утратила контроль над черноморским регионом, могут лишь оптимисты. "В настоящее время мы уже не можем передвигаться по Черному морю, потому что водные пути не свободны. Это означает, что Россия доминирует. Она не разрешает свободное судоходство. Кораблям приходится идти вдоль побережья, а это сложно", - пояснил экс-президент. Ранее помощник американского министра обороны по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер сообщила, что США намерены проработать с Турцией вопрос судоходства в Черном море. Представитель Пентагона уточнила, что в регионе нужно добиться благоприятной среды, в которой Черное море будет полностью открыто для коммерческого судоходства. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее на пресс-конференции заявил, что Пентагон не сможет добиться от турецких властей изменения правил захода в Черное море для военных кораблей.

https://ria.ru/20240229/admiral-1930321431.html

https://ria.ru/20240224/krym-1929261731.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

черное море, россия, траян бэсеску, румыния, нато, в мире