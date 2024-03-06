https://ria.ru/20240306/mongoliya-1931450359.html
В Кремле назвали Монголию важным историческим партнером России
В Кремле назвали Монголию важным историческим партнером России - РИА Новости, 06.03.2024
В Кремле назвали Монголию важным историческим партнером России
Монголия - важный исторический партнер и друг России, которому РФ всегда готова помогать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T13:27
2024-03-06T13:27
2024-03-06T13:56
россия
монголия
дмитрий песков
российское общество "знание"
в мире
всемирный фестиваль молодежи — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931459727_0:105:3071:1833_1920x0_80_0_0_947fa66037b62ca91cd9e0b8537de909.jpg
СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Монголия - важный исторический партнер и друг России, которому РФ всегда готова помогать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Монголия - это очень важный наш партнёр, исторический партнёр. Это наш исторический союзник и друг. Друг, который нам всегда помогал, и друг, которому мы всегда готовы помогать", - сказал Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание".Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240112/argali-1920845868.html
россия
монголия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931459727_20:0:2749:2047_1920x0_80_0_0_4937f55d979bcfa326cc4e799d5b1c81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, монголия, дмитрий песков, российское общество "знание", в мире, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, Монголия, Дмитрий Песков, Российское общество "Знание", В мире, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
В Кремле назвали Монголию важным историческим партнером России
Песков назвал Монголию важным историческим партнером и другом России