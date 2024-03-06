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В Кремле назвали Монголию важным историческим партнером России - РИА Новости, 06.03.2024
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13:27 06.03.2024 (обновлено: 13:56 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/mongoliya-1931450359.html
В Кремле назвали Монголию важным историческим партнером России
В Кремле назвали Монголию важным историческим партнером России - РИА Новости, 06.03.2024
В Кремле назвали Монголию важным историческим партнером России
Монголия - важный исторический партнер и друг России, которому РФ всегда готова помогать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T13:27
2024-03-06T13:56
россия
монголия
дмитрий песков
российское общество "знание"
в мире
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Монголия - важный исторический партнер и друг России, которому РФ всегда готова помогать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Монголия - это очень важный наш партнёр, исторический партнёр. Это наш исторический союзник и друг. Друг, который нам всегда помогал, и друг, которому мы всегда готовы помогать", - сказал Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание".Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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россия, монголия, дмитрий песков, российское общество "знание", в мире, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, Монголия, Дмитрий Песков, Российское общество "Знание", В мире, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
В Кремле назвали Монголию важным историческим партнером России

Песков назвал Монголию важным историческим партнером и другом России

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУчастники фестиваля из Монголии во время шествия молодежи стран мира на федеральной территории "Сириус"
Участники фестиваля из Монголии во время шествия молодежи стран мира на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Участники фестиваля из Монголии во время шествия молодежи стран мира на федеральной территории "Сириус"
Читать ria.ru в
СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Монголия - важный исторический партнер и друг России, которому РФ всегда готова помогать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Монголия - это очень важный наш партнёр, исторический партнёр. Это наш исторический союзник и друг. Друг, который нам всегда помогал, и друг, которому мы всегда готовы помогать", - сказал Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание".
Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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Число аргали в трансграничной зоне России и Монголии выросло вдвое
12 января, 05:23
 
РоссияМонголияДмитрий ПесковРоссийское общество "Знание"В миреВсемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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