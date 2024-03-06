https://ria.ru/20240306/mongoliya-1931450359.html

В Кремле назвали Монголию важным историческим партнером России

В Кремле назвали Монголию важным историческим партнером России - РИА Новости, 06.03.2024

В Кремле назвали Монголию важным историческим партнером России

Монголия - важный исторический партнер и друг России, которому РФ всегда готова помогать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T13:27

2024-03-06T13:27

2024-03-06T13:56

россия

монголия

дмитрий песков

российское общество "знание"

в мире

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Монголия - важный исторический партнер и друг России, которому РФ всегда готова помогать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Монголия - это очень важный наш партнёр, исторический партнёр. Это наш исторический союзник и друг. Друг, который нам всегда помогал, и друг, которому мы всегда готовы помогать", - сказал Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание".Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

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россия, монголия, дмитрий песков, российское общество "знание", в мире, всемирный фестиваль молодежи — 2024