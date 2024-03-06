https://ria.ru/20240306/moldaviya-1931577228.html

Проблему с рейсами из России в Молдавию создали политики, заявила Гуцул

Проблему с рейсами из России в Молдавию создали политики, заявила Гуцул - РИА Новости, 06.03.2024

Проблему с рейсами из России в Молдавию создали политики, заявила Гуцул

Проблема с прямыми рейсами из России в Молдавию создана политиками и решатся только в том случае, когда в Кишиневе будут силы, которые будут работать не "под... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T10:10

2024-03-06T10:10

2024-03-06T20:10

молдавия

россия

гагаузия

евгения гуцул

владимир путин

таможенный союз

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Проблема с прямыми рейсами из России в Молдавию создана политиками и решатся только в том случае, когда в Кишиневе будут силы, которые будут работать не "под диктовку извне", а в интересах своей страны, заявила в интервью РИА Новости глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Она напомнила, что в настоящее время добраться из России в Молдавию непросто, Кишинев в одностороннем порядке прекратил прямое авиасообщение. "К сожалению, эта проблема создана политиками, и решится она только когда у руководства Молдовы окажутся силы, которые будут действовать в интересах своей страны и своего народа, а не под диктовку извне", - сказала Гуцул на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Гуцул, которая была кандидатом от партии "Шор". Эту партию власти Молдавии объявили в июне антиконституционной, обвинив в том числе в сотрудничестве с Россией. После выборов главы Гагаузии центральные власти Молдавии начали оказывать давление на регион. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. Кроме того, президент Молдавии Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 6 марта в 9.00 мск.

https://ria.ru/20231225/moldaviya-1917823147.html

https://ria.ru/20240112/sandu-1920928147.html

https://ria.ru/20240306/festival-1931509585.html

молдавия

россия

гагаузия

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молдавия, россия, гагаузия, евгения гуцул, владимир путин, таможенный союз, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, в мире