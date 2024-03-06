https://ria.ru/20240306/moldaviya-1931518789.html

Песков назвал отказ Молдавии от диалога с Россией чудовищной ошибкой

Песков назвал отказ Молдавии от диалога с Россией чудовищной ошибкой - РИА Новости, 06.03.2024

Песков назвал отказ Молдавии от диалога с Россией чудовищной ошибкой

Отказ от диалога с Россией - чудовищная ошибка, в Кремле надеются, что власти Молдавии это поймут, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T16:50

2024-03-06T16:50

2024-03-06T16:50

россия

молдавия

дмитрий песков

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

российское общество "знание"

всемирный фестиваль молодежи — 2024

в мире

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Отказ от диалога с Россией - чудовищная ошибка, в Кремле надеются, что власти Молдавии это поймут, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Почему-то есть в некоторых странах руководители, которые считают, что им нужно ориентироваться на Европу, но чтобы ориентироваться на Европу, они обязательно должны стать врагами нашей с вами страны. Это чудовищная ошибка, мы надеемся, что в Кишиневе поймут, насколько она чудовищная", - сказал Песков в ходе просветительского марафона "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

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молдавия

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Ольга Фомченкова

россия, молдавия, дмитрий песков, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), российское общество "знание", всемирный фестиваль молодежи — 2024, в мире