https://ria.ru/20240306/moldaviya-1931478245.html

Власти Молдавии отвергают диалог с Россией, заявил Песков

Власти Молдавии отвергают диалог с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2024

Власти Молдавии отвергают диалог с Россией, заявил Песков

Власти Молдавии отвергают какой-либо диалог и разговор с Россией, "бацилла русофобии" размножается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T14:54

2024-03-06T14:54

2024-03-06T14:54

россия

молдавия

дмитрий песков

в мире

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Власти Молдавии отвергают какой-либо диалог и разговор с Россией, "бацилла русофобии" размножается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы всегда выступали и выступаем за реанимацию нашего общения с властями Кишинева, мы хотели бы, чтобы дух русофобии покинул этот чудесный город и эту чудесную страну. К сожалению, вот эта бацилла русофобии, она сейчас там размножается и у власти находятся люди, которые просто отвергают диалог и разговор с нашей страной", - сказал Песков в ходе просветительского марафона "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240301/moldaviya-1930433209.html

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россия, молдавия, дмитрий песков, в мире, всемирный фестиваль молодежи — 2024