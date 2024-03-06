https://ria.ru/20240306/moldaviya-1931478245.html
Власти Молдавии отвергают диалог с Россией, заявил Песков
Власти Молдавии отвергают диалог с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2024
Власти Молдавии отвергают диалог с Россией, заявил Песков
Власти Молдавии отвергают какой-либо диалог и разговор с Россией, "бацилла русофобии" размножается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T14:54
2024-03-06T14:54
2024-03-06T14:54
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дмитрий песков
в мире
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Власти Молдавии отвергают какой-либо диалог и разговор с Россией, "бацилла русофобии" размножается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы всегда выступали и выступаем за реанимацию нашего общения с властями Кишинева, мы хотели бы, чтобы дух русофобии покинул этот чудесный город и эту чудесную страну. К сожалению, вот эта бацилла русофобии, она сейчас там размножается и у власти находятся люди, которые просто отвергают диалог и разговор с нашей страной", - сказал Песков в ходе просветительского марафона "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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россия, молдавия, дмитрий песков, в мире, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, Молдавия, Дмитрий Песков, В мире, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Власти Молдавии отвергают диалог с Россией, заявил Песков
Песков обвинил власти Молдавии в нежелании вести диалог с Россией