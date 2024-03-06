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В Раде считают, что Украина может мобилизовать меньше 500 тысяч человек - РИА Новости, 06.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:22 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/mobilizatsiya-1931551768.html
В Раде считают, что Украина может мобилизовать меньше 500 тысяч человек
В Раде считают, что Украина может мобилизовать меньше 500 тысяч человек - РИА Новости, 06.03.2024
В Раде считают, что Украина может мобилизовать меньше 500 тысяч человек
Депутат Верховной рады Федор Вениславский считает, что на Украине может быть мобилизовано значительно меньше 500 тысяч человек. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T18:22
2024-03-06T18:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
федор вениславский
верховная рада украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Федор Вениславский считает, что на Украине может быть мобилизовано значительно меньше 500 тысяч человек. В декабре 2023 года Владимир Зеленский сообщил, что к нему обратились из Генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. "Цифра (сколько планируется мобилизовать после принятия законопроекта о мобилизации – ред.) будет значительно меньше, чем озвучивал бывший главнокомандующий Валерий Залужный", - сказал в среду Вениславский на брифинге, который транслировало агентство "Укринформ". Сколько человек может быть мобилизовано, он не стал уточнять. По его словам, законопроект о мобилизации может быть принят в конце марта – начале апреля. Депутат отметил, что в документе предусмотрена отмена срочной службы, ее заменит базовая военная служба и базовая военная подготовка. На Украине никак не могут принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй был принял в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Ряд депутатов Рады раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса. На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20240304/ukraina-1931006758.html
https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html
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в мире, украина, федор вениславский, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Федор Вениславский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
В Раде считают, что Украина может мобилизовать меньше 500 тысяч человек

Депутат Рады Вениславский: Украина может мобилизовать меньше 500 тысяч человек

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Федор Вениславский считает, что на Украине может быть мобилизовано значительно меньше 500 тысяч человек.
В декабре 2023 года Владимир Зеленский сообщил, что к нему обратились из Генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек.
Мобилизация на Украине
26 декабря 2023, 12:00
Инфографика
Мобилизация на УкраинеПосмотреть
"Цифра (сколько планируется мобилизовать после принятия законопроекта о мобилизации – ред.) будет значительно меньше, чем озвучивал бывший главнокомандующий Валерий Залужный", - сказал в среду Вениславский на брифинге, который транслировало агентство "Укринформ".
Сколько человек может быть мобилизовано, он не стал уточнять. По его словам, законопроект о мобилизации может быть принят в конце марта – начале апреля. Депутат отметил, что в документе предусмотрена отмена срочной службы, ее заменит базовая военная служба и базовая военная подготовка.
Киев - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Киев не может объяснить, где находятся 700 тысяч мобилизованных, пишут СМИ
4 марта, 13:42
На Украине никак не могут принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй был принял в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.
Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Ряд депутатов Рады раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФедор ВениславскийВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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